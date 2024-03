17 témoins convoqués pour retracer le jour où Émile a disparu : les images du Haut-Vernet totalement bouclé

Huit mois après la disparition du petit Émile, une "mise en situation" est organisée ce jeudi 28 mars dans le village du Haut-Vernet. Familles, voisins, témoins... 17 personnes sont convoquées pour y participer. Une équipe de TF1 est présente sur place.

Tôt ce jeudi 28 mars, des dizaines de gendarmes ont pris la route du Haut-Vernet. Mais à part eux, personne ne peut accéder au petit village des Alpes-de-Haute-Provence ni le survoler, conformément à un arrêté municipal. Si la mairie a pris cette décision, c'est pour ne pas troubler la "mise en situation" prévue ce jour dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Émile.

17 personnes, parmi lesquelles des membres de la famille du petit garçon, des voisins et des témoins, ont été convoquées pour reproduire les faits du 8 juillet dernier, jour où l'enfant a disparu. L'objectif est de "redérouler de manière chronologique cette fin d'après-midi du 8 juillet pour permettre aux magistrats d'infirmer ou de confirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir dans la phase d'enquête qui dure depuis huit mois", explique face à notre caméra le colonel Pierre Coursières, commandant en second du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence.

Aucune piste écartée

Les enquêteurs entendent ainsi vérifier les versions de chacun et identifier d'éventuelles incohérences. Par exemple, le grand-père d'Emile dit qu'il était en train de charger des affaires dans sa voiture vers 17h15, au moment où deux témoins expliquent avoir vu l'enfant marcher dans la rue. Mais l'un dit qu'il montait, l'autre descendait.

Malgré des dizaines d’auditions, des battues et des fouilles, aucune trace de l’enfant n'a été découverte à ce jour et aucune piste n’est écartée par les 20 enquêteurs qui travaillent à plein temps sur cette disparition. "On a besoin de savoir ce qui s'est passé, si on fait une mise en situation, c'est que l'explication n'est pas connue, c'est pour faire avancer la recherche de la vérité", commente François Balique, maire sans étiquette du Vernet, dans notre reportage à retrouver en tête de cet article.