VIDÉO - "Un vrai miracle" : les images du bus tombé sur une voie ferrée dans les Alpes-Maritimes

Un accident rarissime s'est produit ce vendredi matin dans les Alpes-Maritimes : un bus est tombé sur une voie ferrée. Il a chuté d'une dizaine de mètres, pour une raison encore inconnue, avec à son bord trois personnes, seulement légèrement blessées. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Couché sur le flanc, en contrebas du parapet. Peu avant 9 heures ce matin, ce bus de la métropole niçoise sort de la route au niveau de Plan-du-Var, commune appartenant à Levens, avant de basculer dans le vide pour une raison inconnue. "On voit un premier choc au niveau de la paroi rocheuse, et ensuite, il a effectivement rebondi sur la voie ferrée. Il y a eu un incident, lequel ? C'est l'enquête qui le déterminera", explique dans le reportage de TF1 ci-dessus, sur les lieux de l'accident, le lieutenant hors classe Christian Gastaud, du SDIS 06.

Une chute de plusieurs mètres, puis un début d'incendie rapidement maîtrisé. Lorsque les secours arrivent ce vendredi matin, ils découvrent trois victimes : le conducteur, âgé d'une trentaine d'années, un adolescent déjà sorti du véhicule, ainsi qu'un second jeune coincé à l'intérieur, transporté à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. "Il y a eu trois blessés, mais c'est un vrai miracle, souligne le maire (LR) de Verens, Antoine Véran. Pas de voiture en cause. Le bus n'avait que deux personnes plus le chauffeur. Il n'y avait pas de train qui passait, il n'y avait pas de circulation sur l'autre voie. Donc je dirais que dans le malheur, on a eu beaucoup de chance".

"J'aurais pu être dans ce bus"

À l'entrée de la commune de Plan-du-Var, dans l'arrière-pays niçois, le bus est tombé sur la voie ferrée où circulent une trentaine de trains chaque jour. Un lycéen qui témoigne face à notre caméra assure être un habitué de cette ligne. "J'aurais pu être dans ce bus, j'aurais pu être dans ce bus, répète-t-il. Et même des collègues, des amis à moi auraient pu être dedans. Ça fait peur...".

Pour dégager le bus de la voie ferrée. Des équipes spécialisées sont sur place. Les opérations s'annoncent longues, le véhicule fonctionnant au gaz.