Les circonstances de l'accident inédit qui s'est produit dimanche matin au zoo de Thoiry se précisent. Comment la joggeuse a-t-elle pu se retrouver dans l'enclos des loups ? Le JT de TF1 retrace les faits.

Quatre jours après, les gendarmes tentent toujours de comprendre. Comment une femme de 37 ans a-t-elle pu faire son jogging dans une zone du zoo de Thoiry interdite aux piétons ? La victime logeait dans un lodge sécurisé, au milieu des loups, comme le montrent les images du reportage de TF1 ci-dessus, tournées sur place dimanche, quelques heures après l’accident.

Vers neuf heures, la victime part faire son jogging seule, jusqu’à l'entrée en bleue sur l'image ci-dessous. Le parc est encore fermé, mais ce portail ouvert pour les soigneurs. Elle franchit une plaque métallique au sol et des fils électrifiés, qui empêchent les animaux de s’échapper. Quelques mètres plus loin, la jeune femme se retrouve face à un ours. Elle fait demi-tour, trois loups l’attaquent. Celle qui n’a toujours pas pu être entendue par les gendarmes est alors blessée au dos et au larynx.

TF1

Dimanche, le parc assurait que les règles de sécurité étaient bien claires. "Il y a toutes les informations qui indiquent que c'est une zone dangereuse, qu'il ne faut pas descendre de voiture et rentrer dans cette zone. Et puis il y a toute la partie soigneurs, animateurs, qui toute la soirée d'hier informe nos clients de la zone dangereuse", fait valoir, Christelle Bercheny, la présidente du zoo des Yvelines, dans notre reportage.

Selon une source proche de l’enquête, la victime écoutait de la musique au moment de l’accident. "Parmi les questions, il faudra savoir si elle a vu et compris ces panneaux. C'est pour cela que son audition sera déterminante", déclare Maryvonne Caillibotte, la procureure de la République de Versailles. L’enquête est en cours. Huit soignants, témoins de l’accident, ont déjà été auditionnés.