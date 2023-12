VIDÉO - "Ça a commencé à se gâter..." : une victime d'escroquerie au bois de chauffage témoigne

Si vous vous chauffez au bois, méfiance sur les offres qu'on retrouve en ligne. Des escrocs trompent des acheteurs en leur proposant des tarifs très attractifs, mais sans jamais livrer le moindre stère. Une équipe de TF1 a rencontré un retraité victime de ce marché de dupes.

Il pensait acheter quatre stères de bois sur Internet, ce consommateur de bois de chauffage n'en verra jamais la couleur. Dans le reportage de TF1 ci-dessus, un retraité breton raconte, de façon anonyme, l'escroquerie dont il a été victime. Ce jour d'avril 2022, une période où le bois rencontrait des problèmes de pénurie, il fait confiance à son moteur de recherche : "Il m'a immédiatement orienté dès la deuxième page sur un site que je ne connaissais pas et qui paraissait très attrayant par le prix et l'infographie", explique-t-il. L'offre est attrayante :230 euros pour quatre stères. "Les prix m'allaient très bien, il y avait une très bonne dimension de bûche et ça a commencé à se gâter à la fin parce que, lorsqu'il a fallu régler, ce n'était que des virements", poursuit-il.

Ce retraité qui a travaillé une trentaine d'années dans l'informatique, décide alors de porter plainte. Après un an d'enquête, la gendarmerie vient de mettre la main sur un réseau international d'escroqueries entre la France, la Turquie et le Bénin où l'argent était envoyé. On compte au total 140 victimes. Le colonel Martin, de la section de recherches de Rennes (Ille-et-Vilaine), déplore que toutes ne portent pas plainte : "Le préjudice étant très faible, de moins de 300 euros, les victimes se disent que ça ne sert à rien d'aller porter plainte alors que ça sert. C'est très important, car ça nous permet de faire des recoupements et de remonter jusqu'aux auteurs." Le montant global des préjudices s'élève à 30.000 euros.

Les conseils pour éviter les arnaques

Comment éviter de telles arnaques sur le net ? Claire Loffler, experte en cybersécurité, nous livre ses conseils : "Premier élément : vérifier que les informations sont suffisamment détaillées au sujet de l'entreprise, que ce soient les noms, les conditions générales de vente ou l'adresse physique", dit-elle. "Deuxième point : valider que les moyens de payement proposés sont sécurisés. Enfin, valider que le site est bien sécurisé en https, indiqué dans l'URL".

Soyez donc attentif aux premières lettres de l'adresse du site. Autres recommandations : ne vous laissez pas tenter par des prix trop alléchants et vérifiez les avis des autres internautes sur des forums, par exemple.