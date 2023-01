VIDÉO - "Garde l'argent" : l'étonnante histoire du braqueur ému par sa victime

À l’intérieur, il y avait seulement 110 euros. Le braqueur s’étonne et s’empresse de demander au caviste où se trouve le reste de l’argent. "C’est à ce moment-là qu’on lui a expliqué que malheureusement, la conjoncture et les crises actuelles faisaient que nous n’avions pas plus à lui donner. En fait, il se rétracte et il me dit clairement ‘garde ton argent’. J’ai presque l’impression de lire dans ses yeux ‘tu en as bien plus besoin que moi’".

Ces derniers jours, l’histoire de ce braqueur généreux a passionné les médias belges et remis en lumière les difficultés des petits commerçants, qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie. "Je suis presque déçu de ne rien avoir pu donner à ce pauvre braqueur. Le constat aujourd’hui, c’est que le braquage a lieu au quotidien avec les surcoûts qu’on doit absorber, avec les crises successives, le manque d’aide...".