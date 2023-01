REPORTAGE - Violences à Besançon : un quartier en proie à "une criminalité organisée inquiétante"

Dans le quartier de la Planoise, une interpellation a lieu tous les trois jours pour trafic de stupéfiants et les habitants sont soumis à la loi du silence. Depuis novembre 2022, des moyens supplémentaires, réclamés par la maire de Besançon Anne Vignot, ont été alloués par l'État à ce quartier avec une brigade spécialisée de terrain (BST) composée de douze agents de police (onze hommes et une femme). Une brigade mobile, active tous les jours de la semaine et présente uniquement dans ce quartier. Mais malgré le renfort, les échanges de tirs entre bandes rivales n'en demeurent pas moins réguliers. Ce dimanche 22 janvier, une vingtaine de coups de feu ont retenti dans ce haut lieu du trafic de stupéfiants. Aucun blessé, mais de nombreux impacts constatés au niveau d'une cage d'escalier.

Patrouilles permanentes, chiens renifleurs, contrôles routiers... En réaction, une politique de harcèlement a été mise en place pour déstabiliser le réseau, d'autant que le trafic ne se limite plus à la résine de cannabis. "Plus on multiplie les contrôles, plus on a la chance de faire des saisies", constate dans le sujet le Capitaine Michel, chef des unités d'appui opérationnelles de la police nationale sur Besançon. Un seul dealer peut rapporter jusqu'à 6000 euros par jour. Pour contrôler ces points de vente, les gangs n'hésitent plus à tuer.