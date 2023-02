VIDÉO - "C'est allé très vite" : un entrepôt pharmaceutique prend feu à Montpellier, le risque toxique écarté

Le feu a été circonscrit dans la matinée et tout risque de pollution chimique a finalement été écarté après contrôle de la partie de l’entrepôt touchée par les flammes. Le feu s'est en effet réparti à partir d'une machine servant à décontaminer le matériel médical. "C'est allé vraiment très vite, on a dû ramper parce que c'est allé partout", témoigne Charlotte, une employée, soulignant que dans l'usine, "il y a de l'alcool et d'autres produits chimiques dont de l'acide" et que "ça aurait pu être plus dangereux". Si l'endroit où sont stockés les emballages carton et plastique a été touché, d'où les fumées importantes, celui où sont stockés les produits inflammables n'a, lui, pas été atteint.

Légèrement blessé en inhalant de la fumée, un employé de l'usine a été évacué vers le centre hospitalier Lapeyronie pour des contrôles. Toujours par précaution, deux groupes scolaires du secteur avaient été confinés ainsi que certaines habitations. "On a senti l'odeur de brulé, et de suite on a vu la fumée noire sortir du bâtiment", témoigne un riverain au micro de TF1. "La fumée nous faisait tousser, donc on a dû évacuer", poursuit une autre. L'électricité a également été coupée dans le quartier le temps de l'intervention des secours. "A ce stade", il n'y a pas de risque pour la population, précise le lieutenant colonel Thomas Jacquemin, de la cellule communication du Sdis 34.