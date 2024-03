"Il n'y aura peut-être pas de vacances cet été..." : des dizaines de mobil-homes détruits par un incendie près de Perpignan

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Hyppolite, près de Perpignan. Des dizaines de caravanes et mobil-homes ont été réduits en cendres, des riverains évacués. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Il ne reste plus rien. Une centaine de caravanes et mobil-homes ont été réduits en cendres dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales), près de Perpignan. L'incendie s'est déclaré peu avant minuit dans une société de gardiennage de mobil-homes et de camping-cars. Le feu, parti d'un mobil-home, s'est très vite propagé.

Dans son jardin, Cédric n'était qu'à quelques mètres des flammes. "J'ai entendu comme une petite explosion, témoigne-t-il dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Je suis allé à ma fenêtre, j'ai vu qu'il y avait des flammes. J'ai été réveiller ma femme et la petite en panique, 'dépêchez-vous, il y a le feu, il faut partir', parce qu'en plus, les pompiers m'ont dit qu'il fallait évacuer, le vent tournait".

La piste criminelle envisagée

Personne n'est alors à l'intérieur, mais stockées dans les caravanes, des bouteilles de gaz explosent. Quarante personnes sont évacuées par mesure de sécurité dans le quartier. Des débris atterrissent dans les jardins et sur les toits des voitures. "J'entendais sur le béton tous les débris métalliques qui tombaient, poursuit Cédric. Donc je suis parti, j'ai dit je ne peux pas rester là, je n'avais pas de casque, rien".

Les caravanes brûlées étaient ici en gardiennage pour l'hiver. Certains propriétaires, comme Gérard et Valérie, sont venus tôt ce jeudi matin. "On vient voir si notre caravane a brûlé ou si elle est encore en l'état. Pour l'instant tout est bloqué donc on est en attente", soupire Gérard. "C'est catastrophique, ajoute Valérie. On a nos petits-enfants e tout l'été. Il va falloir qu'on annonce qu'il n'y aura peut-être pas de vacances cet été..."

Au total, 75 pompiers ont été mobilisés toute la nuit. Le feu est maîtrisé, mais le travail n'est pas terminé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les causes de cet incendie. La piste criminelle est envisagée par les gendarmes.