Dans les Bouches-du-Rhône, le "vol à la roulotte" est un véritable fléau. Il y en a plus de 50 par jour en moyenne. Une équipe de TF1 a rencontré des Marseillais excédés.

Dans le XIIIe arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), c'est devenu une habitude pour Aurélie : conduire sa voiture avec une vitre cassée. "C'est la troisième fois en un an que je me fais casser la vitre, peste la jeune femme. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a rien à voler dans la voiture hormis une poussette et des affaires de bébé. C'est un problème récurrent à Marseille". Cette habitante de la cité phocéenne a raison, la pratique a même un nom : le vol à la roulotte, comprenez, commis à l'intérieur d'un véhicule.

"Ça casse pour rien, pour un câble de téléphone, pour une pièce de 20 centimes..., assure Vincent Valz, réparateur de pare-brise dans la ville. Sur une année, on doit faire entre 400 et 500 vitrages, parfois trois ou quatre dans la même journée". La facture peut s'avérer salée, comptez en moyenne 200 euros pour changer une vitre latérale.

"Une vraie délinquance d'opportunité"

Retrouver sa voiture cassée sans qu'il n'y ait rien à voler à l'intérieur, c'est la mésaventure qui est arrivée à Amen, après un dîner chez une amie. "Les quatre voitures de l'allée ont été cassées, avec la porte ouverte, les affaires à l'intérieur, la boîte à gants, tout était en vrac...", témoigne-t-elle.

D'autres préfèrent le prendre avec humour, sur les réseaux sociaux, des dizaines d'automobilistes mettent en garde les voleurs et font preuve de créativité :

TF1

TF1

L'année dernière, près de 19.000 vols à la roulotte ont été commis dans les Bouches-du-Rhône, soit 8% du total pour la France. Mais selon le commissaire de police marseillais François Tabit, aucune bande organisée n'est à l'œuvre. "C'est une vraie délinquance d'opportunité, explique-t-il à notre équipe. Les auteurs des faits se concentrent sur un secteur donné, une rue donnée, un parking souterrain, et commettent plusieurs vols roulotte à la suite, jusqu'à trouver des objets qu'ils pourraient revendre facilement".

Pour éviter cette mésaventure, vérifiez les termes de votre assurance auto. Si elle est obligatoire, le bris de glace, tout comme le vol des faits personnels, sont des garanties supplémentaires auxquelles il vous faut souscrire chez votre assureur.