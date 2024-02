"C'est notre seule solution" : les commerçants qui affichent les photos de leurs voleurs bientôt dans la légalité ?

En diffusant la photo des voleurs sur leurs vitrines ou les réseaux sociaux, des commerçants victimes de vol à l'étalage commettent eux-mêmes un délit. Une récente proposition de loi pourrait légaliser cette pratique aujourd'hui sévèrement punie. Le 20H de TF1 a rencontré le gérant d'un magasin qui vient d'y avoir recours et le député à l'origine du texte.

"Je crois que c’est notre seule solution, pour nous et les autres commerçants, afin de pouvoir accélérer les choses. Sinon, on va se faire visiter tous les quinze jours." Jean-François, cogérant de la rôtisserie “Black Poule” à Carqueiranne, près de Toulon (Var), s’est fait dérober sa caisse par un voleur cagoulé et ganté, n’ayant laissé aucune trace, début 2024. Alors il a fait comme le primeur d'à côté, victime d’un vol similaire le 28 décembre, en diffusant des photos des voleurs, capturées par une caméra de vidéosurveillance. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, partagées par plus de 900 internautes. Mais qui pourraient, à l’heure actuelle, lui coûter encore plus cher.

En effet, au regard de l'article 226-1 du Code pénal, "fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé", quand bien même celle-ci aurait commis un vol, constitue aussi un délit, passible d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Une infraction au droit à l'image, voire à la présomption d'innocence et aux droits et libertés des personnes. "On en arrive là parce qu'on se sent démunis. Je dépose plainte à chaque fois, mais ça n'aboutit pas. On n'a jamais le retour de la plainte, on ne sait pas ce qu'il en est", arguait un commerçant de Forbach (Moselle) au micro de TF1 en août. La pratique se répand ainsi dans toute la France.

Une présomption de consentement à être affiché ?

C’est pourquoi le député de la 2ème circonscription de l’Ain, Romain Daubié (Modem), juriste de métier, a déposé, le 24 janvier, une proposition de loi visant à la rendre légale. "Je ne vois pas ça comme une vendetta personnelle ou une justice privée, mais comme une manière de favoriser le travail des forces de l’ordre, dans le respect de la présomption d’innocence", explique-t-il à TF1. Concrètement, le projet de loi ambitionne d’appliquer une présomption de consentement à être affiché, en conséquence de quoi toute personne entrant, avec l’intention de voler, dans un magasin doté d’un système de vidéosurveillance, serait légalement considérée comme prévenue de la possibilité de diffusion de son image.