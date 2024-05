Coulée de boue dans l'Aisne : "C'était horrible", témoigne le voisin qui a sauvé le mari de la femme emportée

Mercredi soir, une coulée de boue s'est engouffrée dans une maison de Courmelles, dans l'Aisne, emportant et tuant une femme de 57 ans. L'équipe de TF1 sur place a retrouvé l'homme qui a pu sauver son compagnon. Encore dévasté, il témoigne.

Impossible pour les habitants de Courmelles de passer devant la maison éventrée sans penser à Karine. Cette dernière est morte dans la nuit de mercredi à jeudi, emportée chez elle par une coulée de boue. Notre équipe sur place a retrouvé l'un de ses meilleurs amis. Ce voisin a réussi à sauver le mari de Karine la nuit du drame. Encore dévasté, il préfère rester discret.

"En sortant, juste devant mon portail, j'ai pu apercevoir mon voisin qui était très, très, très blessé, raconte-t-il, filmé de dos, à nos journalistes. C'était horrible. Il y avait du sang partout, à la tête, partout. Et on a réussi à aller le chercher. Il y avait les câbles électriques qui étaient tombés. Ça nous faisait peur, même si après on a appris qu'il n'y avait aucun risque. On a réussi à aller le chercher et à le remonter jusqu'à chez moi."

"La seule chose qu'il voulait, c'est retrouver Karine"

Grièvement blessé, le mari de Karine ne pense alors qu'à sauver sa femme, emportée par la boue. "La seule chose qu'il voulait, c'est retrouver Karine, poursuit le voisin dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. J'ai voulu tout faire pour y aller, mais ce n'était plus possible. On ne pouvait pas y aller, et puis on ne l'a même pas vue..."

Le corps de Karine sera retrouvé à 200 mètres de leur maison. Son ami ne parvient toujours pas à parler d'elle au passé : "Karine, c'est quelqu'un qui est adoré, qui est solaire. Elle est souriante, elle a du peps. Ce sont des gens qui ramenaient de la bonne humeur".

Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? Mercredi soir, des pluies torrentielles s'abattent sur des sols saturés d'eau. Elles provoquent d'abord des ruissellements, puis une coulée dévastatrice. Sur des images aériennes que montre notre vidéo en tête de cet article, on voit clairement le parcours, reconstitué en noir, du torrent dévalant la colline jusqu'au jardin de la maison, et son toit de tuiles reconnaissable. L'eau s'est ensuite engouffrée à l'intérieur, et sous la pression, le mur s'est effondré.

Une cellule psychologique a été ouverte dans le village. Eric, le mari de Karine, est toujours hospitalisé.