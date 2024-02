Habitante de Seine-Saint-Denis sauvée par son "téléphone grand danger" : des voisins témoignent

Mercredi soir à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, une femme a été sauvée grâce à son téléphone grave danger, ce dispositif de protection des victimes de violences conjugales. Elle l'a activé alors que son ex-compagnon était devant chez elle, armé, entraînant l'intervention des forces de l'ordre qui l'ont tué. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce jeudi matin.

Cachée sous son manteau noir, la jeune femme de 24 ans que montre le reportage de TF1 ci-dessus a échappé au pire mercredi soir. Son ex-conjoint s'était rendu chez elle avec une arme à feu, avant d'être tuée par la police devant sa porte, alors qu'elle était avec ses deux enfants. La fusillade a eu lieu dans la cage d'escalier. Walid vit sur le même palier. Il était chez lui mercredi soir, et raconte la scène face à notre caméra : "C'est le cri... Et après quelques secondes, il y a eu des tirs, jusqu'à quatre coups. C'était rapide. Tout cet événement s'est passé entre dix et 30 secondes. Et lorsque je suis sorti, le corps était là..."

Walid ne connaissait pas le couple personnellement, mais il raconte avoir déjà assisté à des scènes inquiétantes, en particulier fin décembre lors des vacances de Noël : "À un moment donné, il y a eu une dispute entre eux et là, ils ont appelé la police entre 10 heures et 11 heures du soir."

L'homme de 26 ans avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2019 à l'encontre d'une autre femme. En janvier, il a comparu devant un juge pour de nouvelles violences contre son ex-compagne, chez qui il a tenté de se rendre mercredi soir. La victime s'était confiée à une de ses voisines, qui témoigne anonymement dans notre reportage : "Elle m'avait dit qu'il y avait déjà eu des violences conjugales, mais pas à ce point."

À l'issue de sa comparution, l'homme avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher la victime. Celle-ci avait obtenu en urgence un "téléphone grave danger". C'est grâce à lui qu'elle a pu alerter la police en toute discrétion. Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis, nous explique le fonctionnement de cet outil qui permet de géolocaliser automatiquement les victimes : "Il s'agit d'un téléphone complètement ordinaire. Personne ne peut penser qu'il s'agit d'un téléphone grave danger. Si je suis en danger, il est en bas de chez moi, je dis j'ai peur, j'appuie plusieurs fois. ( ) La police y va dans 100% des cas et dans les quatre minutes, ils arrivent auprès de la dame".

Aujourd'hui, près de 4200 téléphones grave danger sont entre les mains de femmes victimes de violences conjugales. Pour l'obtenir, il faut nécessairement la décision d'un juge.