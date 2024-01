"Elle a sauté sur la couette que je tenais" : Leïla a sauvé une vie dans l'incendie d'un immeuble à Tourcoing

Au lendemain de l'incendie survenu mercredi soir dans un immeuble de Tourcoing, deux habitantes peuvent remercier leurs voisins. Obligées de sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes, elles ont pu être sauvées grâce à une couverture. Le JT de TF1 vous raconte.

Elle a sauvé une vie. Leïla, 53 ans, n'en revient toujours pas. Mercredi soir, dans le centre-ville de Tourcoing, les flammes s'emparent d'un immeuble d'habitation. Le feu sortait par une fenêtre, et une femme voulait sauter, assise sur le rebord. Quelqu'un a jeté une couverture, et Leïla, avec d'autres passants, l'a tendue. La jeune femme a atterri dedans. "Elle n'arrêtait pas de crier, 'j'ai chaud, j'ai chaud', puis elle a sauté sur la couette que je tenais avec certaines personnes de la rue. On a essayé d'amortir au maximum", raconte-t-elle, émue, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

C'est un miracle. Et bravo à ces témoins qui ont porté secours avant l'arrivée des pompiers. Roch Joly, chef du Samu 59

Une autre jeune femme a aussi été sauvée grâce à ce geste héroïque. Le feu s'est répandu du rez-de-chaussée aux étages très rapidement, emprisonnant les occupants. Si les riverains n'avaient pas amorti les chutes, le bilan aurait été dramatique, comme le confirme Roch Joly, chef du Samu 59. "Pour l'une, la chute était totalement et très bien amortie du premier étage. Et il n'y a pas de lésion traumatique, il n'y a que de l'intoxication aux fumées. Et pour la deuxième, il y a des fracas osseux, mais qui sont tout à fait gérables et qui vont être opérés aujourd'hui, qui sont stables. C'est un miracle. Et bravo à ces témoins qui ont porté secours avant l'arrivée des pompiers", dit-il.

Les pompiers sont arrivés en quelques minutes seulement et ont secouru sept personnes prises en charge pour des gênes respiratoires. Les témoins sont encore très émus par ces actes dignes d'un film de cinéma. "C'est des héros", lance un riverain, pas peu fier. "On voyait les flammes qui allaient sur elles. On était tous tétanisés. Et une fois qu'elle a entendu les pompiers, elle a sauté dans la couverture. Mais bon, ça fait quand même bizarre quoi", raconte de son côté une mère de famille qui a assisté à la scène.

Plusieurs personnes étaient encore hospitalisées ce jeudi matin, mais tous pourront se souvenir de cet élan magnifique de solidarité et de courage.