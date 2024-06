Une femme de 83 ans a percuté, mercredi matin, un groupe d'enfants à vélo à La Rochelle. Six ont été blessés, dont trois grièvement. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Un choc d'une grande violence. Un véhicule a percuté un groupe d'enfants à vélo, mercredi 5 juin, à un carrefour de La Rochelle, en Charente-Maritime. Selon la préfecture et les pompiers, les faits se sont déroulés aux alentours de 10h. Douze enfants âgés de 7 à 11 ans et deux accompagnateurs circulaient à vélo depuis leur centre de loisir pour se rendre dans un jardin public lorsqu'une femme âgée de 83 ans les a violemment percutés. Une témoin de l'accident, jointe par les équipes du 13H de TF1 dans le reportage à voir ci-dessus, parle d'"un carnage" et décrit une "scène terrifiante", avec des "enfants en souffrance".

Sur les sept blessés graves, quatre sont en urgence relative, deux en urgence absolue et un en urgence extrême, héliporté au CHU de Poitiers. Quelque 32 sapeurs-pompiers ont été engagés, ainsi que sept ambulances et divers véhicules d'intervention pour porter secours aux victimes.

La conductrice a également été hospitalisée et n'est pas en capacité pour le moment d'être entendue. Ses tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. "Une enquête judiciaire a été ouverte. Elle devra faire le point sur les circonstances de l'accident", a précisé le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, Emmanuel Cayron, qui évoque une "petite voiture impliquée". Les enfants et leurs accompagnateurs, eux, "avaient l'habitude de se déplacer à vélo. Ils le font régulièrement", a assuré la mairie de La Rochelle.