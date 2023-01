VIDÉO - "La famille est désespérée" : vive inquiétude après la disparition de Sihem, 18 ans, dans le Gard

Elle n'a pas donné signe de vie depuis cinq jours. Sihem, 18 ans, a quitté son domicile des Salles-du-Gardon (Gard) dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. "Elle a fait un aller-retour express chez sa grand-mère. À partir de là, on a perdu sa trace. Depuis, plus aucune nouvelle, plus de son, plus d'images, plus de contact téléphonique, ni avec ses amis ni avec sa famille. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'est fortement inquiété et mobilisé", indique à TF1 l'avocat co-désigné de la famille, maître Battikh. La gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux : "Vêtue d’un pull marron en laine, d’un pantalon de couleur noire et de baskets claires, elle a été aperçue la dernière fois à La Grande Combe (Gard)".