VIDÉO - Blanchiment d'argent : comment le grand banditisme recycle ses liasses de billets

Les trafics de drogue, d'armes ou d'objets d'art génèrent chaque année des sommes très importantes en France. Comment le grand banditisme recycle-t-il ces liasses de billets ? TF1 vous dévoile les dessous du système bien rodé des circuits de blanchiment d'argent.

Magasins de textiles, épiceries... des milliards d'euros issus du trafic de drogue, d'armes ou d'objets d'art sont blanchis chaque année à l'abri des regards dans des commerces. Le procédé des trafiquants pour qui les liasses de billets deviennent rapidement encombrantes est presque toujours le même : ils confient leur argent à des "collecteurs", à savoir des petites mains chargées de transporter l'argent issus de trafics, lesquels l'acheminent vers des entreprises complices. Celles-ci utilisent cet argent et effectuent ensuite respectivement un virement d'un même montant à une autre entreprise en échange d'une fausse facture. Le processus est ainsi répété plusieurs fois, chaque intermédiaire récupérant une commission. L'argent blanchi, devenu intraçable, revient finalement dans les poches du trafiquant, via des comptes bancaires dans des paradis fiscaux par exemple.

"Les réseaux de blanchiment, leur intérêt, c'est justement de transformer ces espèces en autre chose, notamment de l'argent sur des comptes bancaires, voire parfois aussi des cryptoactifs, des bitcoins ou des monnaies numériques", résume dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Anne-Sophie Coulbois, patronne de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Les faits et gestes des "collecteurs" épiés pendant des mois

Une fois l'argent blanchi, les trafiquants multiplient les investissements et achètent bijoux, appartements ou voitures. Certains enquêteurs, policiers, gendarmes ou agents du fisc, ont donc pour mission de traquer les patrimoines des dealers et de prouver que leur origine est douteuse, des dépenses ou des achats importants non justifiés pouvant cacher parfois du blanchiment. Lorsque celui-ci est prouvé, tous les biens peuvent alors être confisqués. Mais les trafiquants sont prêts à tout pour échapper à la justice et investissent souvent bien loin de la France.

Filatures, surveillance... c'est en suivant les "collecteurs" de près que les policiers peuvent démanteler des réseaux de blanchiment d'argent complexes. "À partir des collecteurs, on va remonter la chaîne, ça va nous permettre de remonter la destination de l'argent qui peut repartir soit dans l'investissement à l'étranger, soit dans le fait de pouvoir réinvestir dans le trafic de drogue", explique face à notre caméra Laurent, enquêteur pour la brigade financière. Au volant de sa voiture, dans la plus grande discrétion, ce dernier épie les faits et ces gestes de ces petites mains au service des trafiquants parfois pendant des mois.

"Ce qui est important pour nous sur le terrain, c'est de ramener des images, ce sont les informations qu'on récupère sur les voitures, les plaques d'immatriculation, les adresses des individus qui sont venus remettre de l'argent", poursuit-il. Une fois tous les membres du réseau identifiés, c'est une course contre-la-montre pour récupérer les espèces avant qu'elles ne soient blanchies et ne disparaissent. Elles sont ensuite entreposées dans une salle sécurisée des locaux de l'OCRGDF.

600.000 euros dissimulés dans des mannequins

Des photos d'enquête prises en pleine rue et visibles dans le reportage en tête de cet article montrent par exemple des livreurs transportant des sacs-poubelle et des cartons. Il s'agit en fait de "collecteurs" opérant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au milieu des boutiques de textile. À l'intérieur de ces contenants : des dizaines de milliers d'euros en petites coupures. Les échanges téléphoniques entre ces collecteurs et certains commerçants interceptés par les enquêteurs ont fait état de transactions quasi quotidiennes et d'un système bien rodé : à l'aide de fausses factures de vente de vêtements, l'argent sale est injecté dans les transactions légales. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont ainsi mis la main dans cette affaire sur 600.000 euros en petites coupures dissimulées dans des mannequins exposés dans les magasins sous les yeux des clients.

Au total, 21 personnes sont impliquées dans cette affaire. Selon Me Grégory Siks, avocat de l'un des poursuivis, au vu du nombre de prévenus et des opérations qui ont été effectuées entre les uns et les autres, il est très difficile d'avoir aujourd'hui un montant fixe des quantités d'espèces blanchies.