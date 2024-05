Les trafiquants utilisent désormais les applications de messagerie pour mener leur commerce illégal. Cryptées et intraçables, elles leur permettent de se livrer à leurs activités en toute impunité. Une équipe de "Sept à Huit" a enquêté sur ce darknet de poche, difficile à traquer.

De nos jours, on peut tout acheter ou vendre depuis son smartphone, y compris des produits interdits, par le biais d’applications qui ont pignon sur rue. Snaptchat, WhatsApp ou encore Telegram garantissent en effet aux trafiquants l’anonymat grâce au chiffrement de leurs données. Sur les plateformes, les contenus sont éphémères ou supprimables en un clic, ce qui permet aux escrocs de ne laisser aucune trace ou presque derrière eux. Dans la vidéo en tête de cet article, une équipe de "Sept à Huit" enquête sur cette nouvelle délinquance de poche, difficile à traquer.

Le reportage débute par le témoignage, à visage couvert, d’un trafiquant qui gère tous ses business depuis l’écran de son smartphone. Il utilise l’application de messagerie Telegram depuis cinq ans pour mener son commerce illégal. "Je touche à tout ce qui est papier d’identité. C’est-à-dire les cartes d’identité, permis de conduire, passeports, titres de séjour. Je touche aussi à tout ce qui est données bancaires. Je suis aussi en contact avec des gens qui touchent à tout ce qui est trafic de stupéfiants, trafic d’armes...", détaille l’individu devant la caméra de "Sept à Huit".

Parmi sa clientèle figurent des dealers, des cambrioleurs et des trafiquants en tout genre, mais pas uniquement. "Il n’y a pas de profils type qui achètent d’armes. C’est vraiment tout le monde. Des femmes de ménage sont venues me voir pour acheter une [arme de calibre] 6.35. C’est un petit pistolet qui fait la taille d’un paquet de clope. Elle ne se sentait pas en sécurité à cause de son ex-mari. Et donc, elle voulait s’armer", raconte l’homme. Selon lui, il s’agit un travail comme un autre : "Ce n’est pas mon problème, si elle s’en sert ou pas. Je dors tranquille le soir. Moi, je suis juste vendeur".

À l'entendre, l’application lui garantit l’impunité. "Vos messages, vous pouvez les supprimer quand vous voulez, en cinq secondes. En fait, il n'y a aucune trace. On est sécurisé. Les gens ne connaissent pas comment je m’appelle, mon âge, où est-ce que je me situe et à quoi je ressemble", explique l'individu. "Je peux aller à La Poste, envoyer un [calibre de] 9 mm et manger un bon kebab tranquillement sur le chemin avant de rentrer chez moi. Personne ne sait ce que j’ai fait de ma journée. Je serais déjà en prison en le faisant depuis une cité, je", dit-il. Son business illégal lui rapporterait en moyenne 30.000 euros par mois.

Contrefaçons d'article de luxe, permis de conduire...

Telegram, WhatsApp et Snapchat ont littéralement été pris d’assaut par les trafiquants. Au départ, surtout des vendeurs de drogue. Mais aujourd’hui, on trouve tout ou presque sur ces plateformes. Il suffit de taper le bon mot-clé dans la barre de recherche. Dans son reportage, l’équipe de "Sept à Huit" prend contact avec un trafiquant qui propose via le réseau social Snapchat des centaines d'articles imitant ceux de marques de luxe. Le livreur qui apporte la marchandise raconte vivre de cette activité depuis trois ans et dit gagner parfois entre "500 et 1000 euros par jour".

La contrefaçon est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 450.000 euros d’amende. Mais cela ne semble pas inquiéter ce trafiquant. "Une fois, je me suis fait contrôler. J’ai eu une amende de 150 euros. J'étais plié...", lance-t-il.

Sur Snapchat, on peut aussi se procurer un permis B, sans faire la moindre heure de conduite. Il faut compter environ 1000 euros. Un trafic d'ampleur nationale a récemment été démantelé à Besançon (Doubs). L'auto-école au cœur de la fraude aurait vendu entre 200 et 300 documents en deux ans. Le montant total de la fraude s'élève à 400.000 euros. Dix personnes ont été mises en examen dans cette affaire, dont le gérant et un inspecteur du permis de conduire, en attente de leur procès. Mais les clients, eux, conduisent toujours, car la procédure pour invalider leurs permis est longue.