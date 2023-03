VIDÉO - Boulangerie : les braquages de monnayeurs, un phénomène croissant

"Ils ont tout simplement forcé la porte. Et puis ils sont allés directement sur le monnayeur : ils ont pris le coffre-fort ( ), puis le fond de caisse qui permet le roulement des billets". Ugo Raso, responsable de la boulangerie-pâtisserie Raso Santo à Metz (Moselle), nous montre son monnayeur automatique hors service après avoir été la cible d'un braquage. Montant du butin : 600 euros. Comme beaucoup de boulangers, il avait acheté ce monnayeur automatique durant la crise du Covid, pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour faciliter la gestion de la monnaie, et sécuriser sa caisse. Un investissement de 6.000 euros. "On nous l'a vendu comme quelque chose d'inviolable. Donc là, on était un peu étonnés, poursuit Ugo Raso. On est chez nous, c'est une affaire familiale. On se sent un peu violés dans ce sens-là".