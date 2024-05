Évasions des centres de rétention de Sète et Lille-Lesquin : comment les 17 fuyards ont procédé

Les faits se sont déroulés à quelques heures d'intervalle dans deux centres de rétention administrative, l'un à Sète dans Hérault, l'autre à Lille dans le Nord. Dix-sept hommes, en situation irrégulière, dont certains sortaient de prison, se sont évadés. Comment ont-ils procédé ? Comment étaient-ils surveillés ? Le JT de TF1 retrace les faits.

C'est une évasion spectaculaire, méticuleusement préparée. Il est environ une heure du matin ce samedi, lorsque dix personnes en situation irrégulière s'échappent du centre de rétention administrative de Sète. Ils sont d'abord passés par le plafond d'une chambre, découpé au préalable avec le gond d'une porte. Puis, depuis les combles, ils ont retiré des tuiles pour se glisser sur le toit avant de descendre par une gouttière.

undefinedundefinedTF1

Deux jours plus tard, les habitants du quartier s'étonnent qu'ils aient pu s'évader aussi facilement. "Ce n'est peut-être pas une prison, mais c'est surveillé quand même, donc dix personnes qui partent comme ça...", souligne un Sétois. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé il y a quelques mois", assure un autre.

Effectivement, des évasions comme celles-ci ne sont pas exceptionnelles. Ce week-end encore, à Lesquin, en périphérie de Lille, sept personnes ont arraché le badge d'un fonctionnaire avant de s'enfuir d'un autre centre de rétention administrative. Selon une source policière syndicale auprès de l'AFP, le badge soustrait à un policier permettait d'ouvrir les portes du CRA, et les évadés sont passés par la porte principale avant de sauter dans une voiture.

undefinedundefinedTF1

Aujourd'hui, notre pays compte 27 établissements de ce type, avec un total de 1869 places.

Surveillés par des policiers, ils sont utilisés pour retenir des étrangers en situation irrégulière, dans l'attente de leur expulsion. "Il y a des chambres, des espaces individuels, de quoi se restaurer, indique Julien Soir, délégué permanent Nord Alliance Police. C'est une mesure administrative et non une mesure judiciaire, donc ils ont quand même la liberté d'aller et venir à l'intérieur du centre". Mais depuis deux ans, les autorités ont décidé d'y placer en priorité des personnes qui sortent de prison ou qui présentent une menace à l'ordre public. La durée de rétention s'est par ailleurs allongée, 28 jours en moyenne, c'était moitié moins il y a six ans.

"Nous avons beaucoup de sortants de prison, pour certains avec des fois un passif un peu lourd, où ils sont déterminés à s'évader coûte que coûte, et d'un autre côté une durée de rétention qui est peut-être un peu longue, d'un point de vue législatif, qui permet à ce genre d'individu de réfléchir à ce genre de situation", explique Mohammed Seddik, délégué syndical CGT FO Police à Sète.

Sur les 17 personnes évadées ce week-end, deux ont été retrouvées par la police. Elles ont été condamnées à huit mois de prison.