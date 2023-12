VIDÉO - Véhicules, armes... Cet atelier secret de la police n'avait jamais été filmé

C'est un lieu unique en France, et pour la première fois, une équipe de TF1 a pu y pénétrer. Il s'agit de l'usine où sont produits et réparés les véhicules de la police, mais aussi leurs armes et tous leurs accessoires. Dans cet endroit ultra-sécurisé sont également élaborées les prochaines innovations en matière de maintien de l'ordre.

Dans le plus grand secret, ils vissent, peignent, découpent tous les équipements des 220.000 forces de l'ordre du pays. Ces 200 ouvriers de l'ombre sont employés par le ministère de l'Intérieur pour développer les technologies les plus poussées. Prenons par exemple les véhicules de CRS, généralement malmenés pendant les manifestations, il a fallu des mois pour concevoir leurs vitres blindées et les tester dans cette usine installée au cœur du Limousin. Le tout, grâce à un savoir-faire unique en France.

Dans chaque véhicule, le moindre détail est réfléchi

"On est en présence de vitrages en polycarbonate pour éviter toute intrusion d'objets dans le véhicule. On a de la protection d'optique qui peuvent casser, donc on a une protection métallique", résume Christophe Simard, le responsable adjoint. Par ailleurs, le moindre détail dans chaque véhicule est réfléchi en étroite collaboration avec les policiers de retour d'intervention. "Il est là pour protéger aussi les fonctionnaires qui sont en service", précise le responsable.

Les pièces sont ensuite conçues au millimètre près avec un laser. Cela représente des centaines d'heures de travail. "Là, par exemple, ce support est destiné aux CRS. Ils vont poser leur casque dessus. C'est très précis et on peut travailler différentes matières, différentes épaisseurs", souligne un ouvrier.

Un travail d'orfèvre partagé par les armuriers. Ils remettent en service 10.000 armes chaque année. Avant d'être rendues aux fonctionnaires, il faut les tester. "Toutes les semaines, c'est une palette environ, soit 200 armes. Ça permet de vérifier le fonctionnement et d'être sûr que l'homme quand il part d'ici est opérationnel", indique l'un d'eux.

L'usine fait également office de bureau de poste. C'est en effet là que transitent aussi les 1 500 colis, contenant boucliers, jambières, gilets pare-balles, qui sont livrés dans tous les commissariats et les gendarmeries du pays, toujours dans la plus grande discrétion.