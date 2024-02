ENQUÊTE - Ils traquent les vices de procédure : qui sont ces avocats devenus "stars" chez les dealers ?

De nombreux avocats se sont spécialisés dans la défense des trafiquants de drogues, leur permettant la plupart du temps de réduire leur condamnation ou d'éviter de se retrouver en prison. Qui sont ces avocats devenus "stars" dans le milieu des dealers, alors que 36.000 personnes ont été interpellées dans un contexte de trafic de stupéfiants en 2023 ?

Il risquait cinq ans de prison... il n'a passé que 48 heures en garde à vue. Le 8 septembre dernier, selon le rapport de police, Antoine et son ami s'apprêtent à récupérer de la drogue qu'ils comptent ensuite revendre. Le cannabis est caché dans un scooter. "Là, deux policiers sont sortis des buissons. Ils nous ont attrapés", se souvient Antoine.

Les policiers découvrent près de 500 grammes de cannabis, mais à sa grande surprise, Antoine est relâché libre de toute poursuite à cause d'un vice de procédure : les enquêteurs n'ont pas pesé la drogue devant lui, alors que c'est obligatoire.

Je n'ai aucun problème avec le fait de faire annuler des procédures, c'est mon métier Maître Clémence Devrard, avocate

Sa liberté, Antoine la doit à Maître Tarek Koraitem, spécialiste dans la défense de ces dealers. Ce jour-là, il reçoit un client soupçonné d'avoir importé 500 kg de cocaïne aux Pays-Bas. "Quand tu travailles avec lui (Maître Tarek Koraitem, NDLR), tu peux voir qu'il est vraiment investi. C'est un tigre, il est de très bon conseil. C'est ce qui fait sa réputation", affirme le client interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Tarek Koraitem est devenu une star chez les dealers. Il représente désormais deux tiers de sa clientèle. "Attention, je ne suis jamais allé démarcher les trafiquants de stupéfiants", clarifie-t-il aussitôt. Face à l'importance de son activité, l'avocat a été rejoint par quatre collaborateurs ces deux dernières années.

Parmi eux, Maître Clémence Devrard est d'une efficacité record lorsqu'il s'agit de déceler un vice de procédure. "Je n'ai aucun problème avec le fait de faire annuler des procédures, c'est mon métier. C'est aux policiers d'être vigilants sur l'application stricte de la procédure pénale", argue-t-elle.

Les règles qui sont faites pour protéger les libertés sont utilisées par ceux qui ont le plus de moyens, c'est-à-dire le grand banditisme Valérie-Odile Dervieux, déléguée régionale - syndicat unité magistrats SNM FO

Ces vices de procédure font désormais les gros titres. Des dealers relâchés pour des motifs plus surprenants les uns que les autres. Sont-ils de plus en plus nombreux ? Il n'existe aucun chiffre officiel pour en témoigner, selon le ministère de la Justice. La juge Valérie-Odile Dervieux, elle, est inquiète. Elle fait face à des armées d'avocats de plus en plus performants qui possèderaient un allié de taille : le code de procédure pénale.

Le manuel dicte l'ensemble des règles à respecter, notamment pour l'arrestation des trafiquants. "3447 pages !", s'exclame-t-elle, livre en main. C'est 400 de plus qu'il y a quatre ans. "On a l'impression, de plus en plus, que les règles de forme qui sont faites pour protéger les libertés sont utilisées par ceux qui ont le plus de moyens, c'est-à-dire le grand banditisme, pour s'en sortir à bon compte", dénonce-t-elle.

Le syndicat de Valérie-Odile Dervieux réclame une simplification du code de procédure pénale. Une demande entendue par la chancellerie, qui promet un nouveau texte avant la fin de l'année prochaine.

Nombreux sont les policiers qui se disent débordés. Au sein de l'institution, il existe pourtant le métier de procédurier, chargé d'éviter les vices de procédure. Dans la salle des scellés, Tanguy doit vérifier une dizaine d'informations : "la date, le numéro de procédure, l'infraction visée...", énumère-t-il dans le reportage ci-dessus.

L'enjeu : ne pas commettre d'erreurs dans des délais parfois très serrés. "Lorsque vous êtes dans certains commissariats, vous pouvez avoir plusieurs dossiers en même temps, et là il faut être particulièrement rigoureux pour que la procédure tienne", abonde l'agent. La police espère recruter 5000 officiers d'ici 2027.