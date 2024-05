Explosion dans une usine du Puy-de-Dôme : qui en veut à Volvic ?

Un local technique d'une usine Volvic du Puy-de-Dôme a été en partie détruit par un mystérieux incendie. Les enquêteurs, qui ont trouvé des inscriptions sur un mur, ne doutent pas de l'origine criminelle de cet acte. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

C'est un tout petit local, et pourtant, son incendie a mis toute une usine à l'arrêt. Et pour cause, à l'intérieur, il ne reste plus rien. Tout le système électronique est carbonisé, comme le montre le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Pour trouver ce bâtiment technique, il faut s'aventurer au beau milieu de la forêt, là où se situe la zone de pompage de l'eau de Volvic, une zone protégée par deux rangées de grillages, des barbelés, et munie de nombreuses caméras de surveillance. Une inscription a été laissée sur l'un des murs du local :

undefinedundefinedTF1

Deux personnes en tenue de camouflage ont d'ores et déjà été repérées sur les lieux grâce aux images de vidéosurveillance. "C'est un incendie volontaire, il y a des éléments qui permettent de l'affirmer, nous assure Dominique Puechmaille, procureure de la République de Clermont-Ferrand. Sur les images de vidéosurveillance, il y a des éléments exploitables".

2,5 millions de bouteilles n'ont pas pu être produites

L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais ses conséquences ont été immédiates. Si l'usine était à l'arrêt mercredi pour le 1ᵉʳ mai, elle l'est restée également ce jeudi. Résultat, quelque 2,5 millions de bouteilles d'eau minérale n'ont pas pu être produites, et 300 salariés ont été placés au chômage technique. "C'est quelque chose qui a été visiblement bien préparé, estime Emmanuel Gerardin, directeur de la Société des eaux de Volvic. On était contents qu'il n'y ait pas de blessé, il n'y a pas d'impact sur la qualité du produit, on est sur un enjeu technique, et l'enjeu est de redémarrer dans les meilleurds conditions'.

Propriété du groupe Danone, Volvic est, depuis plusieurs années, sous le feu des critiques des militants écologistes. Dans un reportage que nous avions tourné en mai dernier, un chercheur du CNRS, Christian Amblard, déplorait les conséquences des prélèvements du groupe industriel sur les cours d'eau environnants : "Il y a deux ans, on avait encore ici de l'ordre de 150 à 160 litres par seconde, aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine", montrait-il.

L'incendie fait grand bruit dans la commune, pour un débat toujours aussi sensible autour de l'utilisation de l'eau à Volvic. "L'affrontement, si on peut parler d'affrontement, il se passe sur les réseaux, il se passe dans les réunions, dans les débats. Mais jamais de chose d'une telle gravité...", déplore le maire (SE) de la ville, Laurent Thévenot, se disant inquiet.

L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie du Puy-de-Dôme. La production, elle, a pu reprendre ce vendredi à la mi-journée.