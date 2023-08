VIDÉO - Incendie meurtrier en Alsace : le récit du drame

Les 17 rescapés ont d’abord été mis à l’abri, juste en face. Plus tard, ils ont été pris en charge dans une salle de la ville. Malgré tous les efforts des secours réunis et plus de 80 pompiers mobilisés, le drame n’a pas pu être évité. Parmi les onze victimes, dix adultes, atteints d’une légère déficience mentale, faisant partie de plusieurs associations et un de leurs accompagnateurs. Ils étaient en vacances dans la région.