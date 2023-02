VIDÉO - Famille décimée par un incendie dans l'Aisne : le scénario du drame

"On va faire notre possible pour leur donner le plus que l'on peut, notamment un logement et notre soutien, notre aide, bien évidemment", explique la maire de Charly-sur-Marne, Patricia Planson.

Des expertises sont toujours en cours pour comprendre pourquoi le sèche-linge a pris feu. Le père de famille, gravement blessé, a été transféré à l'hôpital de Château-Thierry. D'après le procureur de Soissons, ses jours ne sont pas en danger.