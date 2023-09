VIDÉO - Faux syndic, vrais squats : le cauchemar des propriétaires d’une résidence en Haute-Savoie

Christelle Combépine est la propriétaire d’un appartement dans un immeuble en plein centre-ville d'Annemasse (Haute-Savoie). Et malgré l'acte officiel du notaire qui le prouve, certains de ses voisins le contestent. Il y a deux semaines, son locataire l'appelle. La serrure de son logement a été changée. Et il retrouve sur sa porte un petit mot. Il y est écrit : "Veuillez récupérer vos meubles et vos effets personnels chez le gardien".

"Il s'est avéré que c'était un faux gardien. Il est allé chercher ses meubles et il lui a dit : 'non, mais en fait, madame Combépine n'est pas la vraie propriétaire, c'est nous. Donc, vous n'avez plus le droit de rentrer'", raconte la jeune femme dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Finalement, avec l’aide de la police municipale et d’un huissier, Christelle réussit à récupérer son logement. Mais elle n’est pas la seule dans cette copropriété à subir ces squats.