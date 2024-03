Finistère : un pavillon soufflé par une explosion, une mère et son jeune fils tués

Une maison a explosé ce mardi matin sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, vraisemblement à cause d'une fuite de gaz. Une famille se trouvait à l'intérieur, la mère et un adolescent sont décédés, le père est grièvement blessé. Une équipe de TF1 s'est rendue sur les lieux du drame.

De la maison, il ne reste que des ruines. Peu avant 7 heures ce mardi matin, l'explosion de ce pavillon a réveillé les habitants du bourg de Telgruc-sur-Mer, sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Une famille récemment installée se trouvait à l'intérieur. La mère et son fils de seize ans sont décédés. Le père, gravement brûlé, a été transporté à l'hôpital de Nantes.

Les habitants rencontrés par notre équipe sont sous le choc. "J'ai vu les flammes de chez moi. C'est dramatique ce qu'il s'est passé", témoigne une riveraine.

D'importants moyens déployés pour éteindre l'incendie

Les lieux de l'accident ont été bloqués pour la journée, d'importants moyens ont été mobilisés pour éteindre l'incendie toujours en cours. Au total, "70 sapeurs-pompiers, 25 véhicules engagés, le SAMU, qui a également mobilisé une équipe d'intervention sur le volet psychologique", indique Estelle Leprêtre, sous-préfète de Châteaulin, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Deux hélicoptères ont aussi été dépêchés sur place.

Une enquête est en cours pour comprendre l'origine de l'incendie. "Il aurait pu y avoir une fuite de gaz dans la maison. À l'heure actuelle, le bâtiment est totalement effondré et les progressions des enquêteurs et des sapeurs-pompiers sont rendues difficiles par l'instabilité du logement", souligne le commandant Roparzh Lavanant, du Service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Une cellule psychologique a également été mise en place pour les habitants et les proches des victimes.