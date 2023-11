Vol d'une grosse cargaison de champagne : la spectaculaire prise d'assaut du convoi en images

Une folle course-poursuite commence. Le chauffeur du premier camion tente de coincer la voiture de police sur la voie centrale. Et puis, coup de théâtre, à moins de 10 km/h, le chauffeur abandonne et s'engouffre dans une BMW blanche que personne n'avait repérée. Le camion roule toujours, un policier doit monter en marche pour interrompre sa course. Le second camion réussit à semer les policiers, mais il sera retrouvé intact sur un parking de Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, la cargaison intacte. Les 600.000 euros de champagne sont sauvés.