Trois gendarmes ont été blessés dimanche soir à Mouchin, dans le Nord, après un violent accident lors d'une course-poursuite. Leur voiture, qui avait pris en chasse un conducteur refusant d'obtempérer, a fait plusieurs tonneaux. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce lundi matin.

Au beau milieu de ce champ de Mouchin (Nord), les débris de l'accident sont encore visibles ce lundi matin, signe de la violence du choc. Philippe est agriculteur juste à côté, il témoigne de ce qu'il a entendu dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus : "On a pu identifier une course-poursuite entre deux véhicules. Clairement, il y avait une tentative d'immobilisation, voire d'arrêt d'un véhicule".

Dimanche soir vers 21 heures, les gendarmes sont appelés pour un cambriolage qui aurait été commis. Ils patrouillent dans le secteur quand ils aperçoivent une voiture, dont le conducteur a un comportement suspect. Ils tentent alors de l'arrêter, mais le suspect refuse le contrôle, accélère et s'enfuit. Une course-poursuite s'engage sur la départementale.

Quelques minutes plus tard, le gendarme au volant perd le contrôle de son véhicule lancé à toute vitesse, il percute un talus, et finit sa course 20 mètres plus loin après avoir effectué plusieurs tonneaux. À l'intérieur de l'habitacle, trois gendarmes. L'un d'entre eux, dans un état critique, a été héliporté au centre hospitalier de Lille. Ce lundi, son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête est ouverte par le parquet de Lille pour tenter de retrouver le conducteur toujours en fuite.