Guadeloupe : des actes de malveillance privent d'eau des dizaines de milliers d'habitants

En Guadeloupe, de nombreux habitants se sont retrouvés privés d'eau potable, après des actes de malveillance sur le réseau. Des travaux ont été réalisés en urgence, mais deux communes importantes sont encore en difficulté. TF1 fait le point.

Plus une goutte au robinet. Ils sont venus par dizaines chercher des bouteilles d'eau, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Ce lundi matin en Guadeloupe, des dizaines de milliers d'habitants étaient encore privés d'eau après des actes de malveillance, une dégradation volontaire sur le système de distribution.

Une réparation dans des conditions difficiles

Il a fallu réparer des canalisations en plein milieu de la mangrove à l'aide de plongeurs, alors même que les agents de la gestion de l'eau sont toujours en grève. Certains habitants en témoignent sur les réseaux sociaux : ils n'ont pas d'eau chez eux depuis cinq jours consécutifs. Ce lundi matin, la préfecture a annoncé que les travaux étaient terminés, avec la remise en service de la canalisation entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Mais dans quatre villes de l'île, les écoles sont restées fermées pour la journée. Les communes très peuplées du Gosier et des Abymes sont encore très touchées, et devaient retrouver une distribution normale en fin de journée ce lundi.

Des problèmes récurrents

Sans eau, le quotidien est compliqué. Certains optent pour le système D, comme la famille Didelon, rencontrée par notre équipe, qui stocke de l'eau en bouteilles et en bonbonnes dans son petit appartement. Avec un fort sentiment de lassitude, car les problèmes d'eau sont récurrents dans l'île et son archipel.

La Guadeloupe connaît, en raison de décennies de gestion délétère et de réseaux vétustes, une rotation des coupures d'eau organisées par l'opérateur, pour alimenter tour à tour les communes. Depuis fin 2021, une régie unique tente de résorber les problèmes, mais fait face à des dysfonctionnements politiques et financiers. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour destruction aggravée et mise en danger de la vie d'autrui à la suite des malveillances qui ont occasionné cette dernière coupure.