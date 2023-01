"Ça aurait pu être catastrophique" : les habitants de Fillinges sous le choc après l'explosion d'un camion citerne

C'est un incendie qui "s’est déclaré au niveau du véhicule tracteur d’un camion citerne de gaz" qui se trouvait au croisement de deux routes départementales dans la vallée du Giffre près d'Annemasse, qui est à l'origine de l'accident, selon un communiqué de la préfecture. Le feu a provoqué "une surchauffe de la citerne et son explosion", souligne le document.

Sur les lieux de l'accident, la circulation a repris samedi matin, mais les stigmates de l'incendie sont bien visibles. Aux alentours, de nombreuses habitations ont été touchées par les débris de l'explosion. "La porte d'entrée est cassée, les fenêtres sont cassées, ça a volé jusque dans la chambre", raconte une habitante. L'habitation de Nicolas aussi a été endommagée. Il a dû passer la nuit à l'hôtel avec sa femme et ses enfants, son logement étant inhabitable. "C'est dangereux, le plafond menace de s'écrouler sur le lit des enfants, et on a plus de fenêtres, donc il fait froid", raconte-t-il.