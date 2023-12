VIDÉO - "Il faut que ça s'arrête" : sidération dans le Val-d'Oise après la rixe qui a tué un adolescent

Lundi en fin d'après-midi, un adolescent de 15 ans a été tué par arme blanche dans une rixe impliquant des jeunes de Domont et d'Ezanville, dans le nord du Val-d'Oise. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce mardi.

Les faits ont eu lieu ce lundi 4 décembre vers 18h15 sur la commune de Domont et ont impliqué des "jeunes gens qui se connaissaient", selon le parquet de Pontoise. Un adolescent a été blessé à l'arme blanche au niveau du cou et du cœur. Malgré la tentative de réanimation des pompiers, il est décédé des suites de ses blessures. Au moins un autre jeune homme a été blessé au cours de cette bagarre impliquant une vingtaine de personnes, selon la gendarmerie. Une rixe entre bandes rivales, de deux villes, Domont et Ezanville.

Devant le lycée George-Sand de Domont, là où l'adolescent tué étudiait, c'est la désolation ce mardi. Dans le reportage en tête de cet article, notre équipe rencontre une lycéenne bouleversée, l'adolescent tué était très proche de sa meilleure amie. "J'avais la boule au ventre et la peur d'aller à l'école", dit-elle. "C'est grave ce qui s'est passé et j'avais peur que ça se refasse devant le lycée". "C'est inadmissible ce qui se passe, ça ne devrait pas exister", ajoute de son côté sa mère, venue exceptionnellement l'accompagner. "C'est qu'un enfant de 15 ans, ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête".

Dans ce lycée, des élèves des deux communes (Domont et Ezanville) se côtoient au quotidien : "Il y a des embrouilles entre les deux villes, mais là ça va trop loin", témoigne un étudiant face à notre caméra.

Le fléau des rivalités entre bandes

"L'enquête est en cours pour identifier les participants", selon le parquet de Pontoise. Ouverte pour homicide, elle a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Montmorency et à la section de recherche de Versailles.

"Ce soir un drame que je n'aurais jamais imaginé sur ma commune", a écrit lundi sur le réseau social Facebook Eric Battaglia, maire d'Ezanville. "Nous sommes dans une douleur inimaginable d'avoir perdu un enfant d'Ezanville mais je compte sur tous pour garder le calme et ne pas penser à une vengeance inutile, pensons à notre jeune et à sa famille", a-t-il ajouté.

"J'ai le regret de vous informer du décès d'un jeune homme de 15 ans dans des circonstances violentes dans le secteur du Picard à Ezanville proche de Domont. Toutes mes condoléances à la famille à qui je souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve", a réagi sur le même canal son homologue de Domont, Frédéric Bourdin.

Un important dispositif gendarme et policier a été déployé dans le secteur. D'après le sociologue Marwan Mohammed, les rivalités interquartiers auraient fait "a minima 120 morts" en France depuis 30 ans. Le département de France métropolitaine le plus touché par le phénomène est l'Essonne, mais le phénomène se retrouve dans plusieurs villes et quartiers. Depuis lundi se tient à Paris, devant la cour d'assises des mineurs, le procès d'agresseurs présumés de Yuriy. En janvier 2021, ce collégien avait été passé à tabac sur la dalle de Beaugrenelle, le toit aménagé d'un centre commercial du XVe arrondissement de Paris. La vidéo de son agression, devenue virale, avait suscité un vif émoi et braqué les projecteurs sur le phénomène des rivalités entre bandes.