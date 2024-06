Chaque week-end, on ne compte plus les lotos organisés pour des associations dans toute la France. Des événements dont les règles sont relativement floues, ce qui ouvre la porte à de nombreux abus. Un phénomène inquiétant sur lequel le JT de TF1 a enquêté.

Au Plessis-Pâté, c’est presque une religion. Ce dimanche, dans cette commune de l'Essonne, environ 200 personnes sont encore venues tenter leur chance au loto hebdomadaire. Face au téléviseur géant, sur des tables de pique-nique dressées pour l’occasion, on joue au "champo loto", au "bingo américain" ou encore au "cocorico". À 573 km de là, dans le parc des expositions de Brest (Finistère) ce même jour, ils sont même 2.000 participants. Il faut dire que pas moins de trois voitures étaient à gagner. Mais pour beaucoup de ces passionnés, l’essentiel est ailleurs.

L’année dernière, en organisant 10 lotos, on a fait 600 euros de bénéfices en tout. Nathalie, membre de l’association "Chance" contre les maladies orphelines

"On vient plutôt pour le stress quand on a les numéros manquants. On se dit que cette fois, ça va être le bon. Ça donne de l’espoir", explique une joueuse à TF1, dans l’enquête du JT de 20H diffusée ce dimanche 24 juin, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Il y a le plaisir de l’adrénaline, donc. Une certaine convivialité. Et puis, il y a l’idée que cela aidera des gens : "Alors nous, les lots, on serait toujours contents d’en gagner un, mais on ne gagne pas et ce n’est pas grave, on ne vient que pour la bonne cause", témoigne une autre participante à notre micro.

Le plus souvent, ces loteries sont en effet organisées par des associations, comme les deux luttant contre de graves maladies qui récoltent ainsi des fonds au Plessis-Pâté. "L’année dernière, en organisant 10 lotos, on a fait 600 euros de bénéfices en tout, détaille Nathalie, membre de l’association ‘Chance’ contre les maladies orphelines. C’est mieux que rien, ça aide la recherche, mais c’est sûr que ce n’est pas assez." Monique, membre de l’association "Marine" de lutte contre la mucoviscidose, ajoute : "On a les lots à acheter, la salle à payer, la nourriture… Tout ça est à nos frais."

Il ne s’agit donc pas d’une affaire rentable. Et pour cause : en France, les loteries sont, par principe, interdites, sauf à des conditions précises, comme la vocation "culturelle, scientifique, éducative ou sportive" de l’événement, le fait que les mises ne doivent jamais dépasser les 20 euros, l’impossibilité de faire gagner de l’argent en espèces, mais surtout l’interdiction globale d’engranger le moindre bénéfice commercial. Pour le reste, la loi française ne fixe, par exemple, aucune valeur maximale pour les lots, tandis que de nombreuses règles plus spécifiques demeurent floues.

Ces zones grises, ouvrant la porte à l'interprétation, plusieurs entreprises s’y engouffrent, dans l’unique but de s’enrichir sur le dos de ces petites associations. Jeudi 20 juin, TF1 révélait ainsi ce que le parquet de Nîmes (Gard) qualifie de "plus importante affaire de lotos illégaux réalisée en France à ce jour" : un couple de septuagénaires, leurs deux enfants et le gérant d’une société se présentant comme un prestataire de service ont été interpellés deux jours plus tôt, les forces de l’ordre saisissant au passage, lors de leurs perquisitions, 1,6 million d’euros, 10 véhicules et du matériel de communication.

La justice les soupçonne d’avoir détourné plus de 11 millions d’euros en organisant des loteries entre 2021 et 2023, en escroquant au total 185 associations, qui n’auraient touché que 10% des fonds récoltés. "Ils se sont gardé 68.374 euros pour cinq lotos, c’est 10 fois plus que nous", indiquait, vendredi 21 juin à TF1, Cédric Spreafico, membre d'une petite association avicole en Haute-Savoie comptant parmi les victimes présumées (les suspects n’ont, pour l’heure, pas été mis en examen).

Loteries illégales : un vaste réseau démantelé ? Source : JT 20h Semaine 02:22

"Le monde associatif doit plus que jamais se méfier d’éventuelles arnaques, avertit Me Edmond Pailloux, avocat au Barreau de Créteil (Val-de-Marne), fin connaisseur de ces affaires. Notamment quand vous avez une publicité anormale au sujet de ces bingos, ou lorsque vous avez une récurrence trop importante de ces événements. Le plus souhaitable, finalement, c’est qu’on reste dans un cadre avec le moins de manipulation d’argent, donc le moins de bénéfices possibles, si ce n’est pour l’association." Ce qui revient fatalement à se passer d’un prestataire de service pour les organiser…

"Ils ont berné plein d'associations. Il en va de l’image et de la crédibilité des associations, conclut Louis Gotland, de l’association ‘Fée du bonheur’ à Brest. Et du bon cœur de ces gens qui pensent participer à ces lotos pour des bonnes causes." De leur côté, de nombreuses associations appellent désormais l’État à renforcer les règles et multiplier les contrôles. Pour que les lotos puissent rester aussi populaires.