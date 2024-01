REPORTAGE - "Tout est mort" : le cauchemar d'un couple qui affirme avoir acheté un logement insalubre sans le savoir

En 2023, 4,3 millions de ménages se sont fait arnaquer, pour un préjudice total de 3,4 milliards d’euros. Pour le deuxième volet de sa série sur ce sujet, "Grands Reportages" a suivi Arnaud et Sonia, propriétaires malheureux depuis 2015 d'un appartement en souplex à Saint-Nazaire. Trois ans après leur achat, une enquête du service d’hygiène de la ville a révélé que le sous-sol était insalubre, ce que l'ancien propriétaire savait avant de leur vendre.

C'était leur premier achat et ils étaient fous de joie. En 2015, Arnaud, magasinier-cariste et sa femme Sonia, aide à domicile, font l'acquisition d'un appartement en souplex (un rez-de-chaussée et un sous-sol) de 92 m² en plein centre-ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). À 89.000 euros, ils pensaient avoir fait une bonne affaire. Rapidement, ils s'y installent avec leur fille. Mais au bout de trois ans, leur rêve se transforme en cauchemar. "Ça a commencé en 2019, de l'eau sortait du sous-sol, puis tout l'appartement s'est retrouvé sous l'eau", raconte Sonia dans la vidéo en tête de cet article.

Tout aurait commencé un soir de fortes pluies. Le sous-sol se retrouve inondé. Selon Arnaud, par capillarité, l'eau remonte dans les murs et dévaste peu à peu tout l'appartement. "Tout est moisi, tout est mort", lâche-t-il. Mais l'assurance refuse de prendre en charge le dégât des eaux. Son expert l'attribue à un défaut d'étanchéité. Pour Arnaud, en revanche, ce serait la faute de l'ancien propriétaire qui a réalisé des travaux afin de pouvoir transformer ce sous-sol en habitation. "Pour avoir une certaine hauteur sous plafond, il a été obligé de casser le béton sur 20 cm sur l'ensemble de l'appartement. Mais, vu que le bâtiment est de 1941, à l'époque les caves n'étaient pas prévues pour être aménagées. Quand il a cassé ça, en fait, il n'a pas fait les travaux d'isolation nécessaires. Et au final, il y a des problèmes de remontées capillaires", explique le père de famille.

Quelques mois après le premier dégât des eaux, la famille doit donc quitter l'appartement, dévoré par l'humidité et les moisissures. "Ça me bouffe", admet Arnaud. Le comble, c'est qu'il n'aurait pas dû l'acheter. Car lors de la signature, l'ancien propriétaire lui aurait caché un document crucial : un arrêté préfectoral de 2013. Il y est stipulé que "le local situé au sous-sol présente un caractère par nature impropre à l'habitation". Cela empêche donc tout propriétaire de louer ce sous-sol, faisant perdre au bien la moitié de sa valeur. "Avec l'arrêté, on n'aurait même pas visité. On aurait été au courant qu'il y avait un problème comme ça, jamais de la vie, j'aurais visité ça. Depuis cinq ans, notre vie est en stand by. Je suis à bout", lâche-t-il.

Une situation intenable

Aujourd'hui, le bien est inhabitable et presque invendable, alors le couple a attaqué le vendeur au tribunal. "Et même là, on n'est même pas à l'abri de tout perdre. Demain, si on perd, on en fait quoi de cet appartement-là ? On continue à payer le crédit, on continue à payer les frais de copropriété. Notre vie est foutue", s'alarme Arnaud. Pour l'heure, le couple attend un deuxième procès contre le vendeur du souplex. En première instance, il avait été condamné à les rembourser, mais il a fait appel de cette décision.

En attendant, la famille a été relogée par la mairie dans un HLM. Mais avec 450 euros de loyer, les comptes sont vite dans le rouge, car leur appartement continue de leur coûter de l'argent. Le crédit, suspendu depuis plus d'un an, va bientôt reprendre. "On va devoir payer 436,93 euros par mois. On a aussi les frais de copropriété qu'on continue à payer bien qu’on n'habite plus le lieu. Du coup, là, on est à 200 euros par mois en sachant qu'il y a un ravalement de façade qui est prévu plus des travaux de toiture", détaille-t-il. Une situation intenable pour ce cariste qui ne gagne que 1700 euros par mois.

Du côté du propriétaire malveillant, celui-ci assure que son souplex était en bon état lors de la vente et accuse Arnaud d'avoir laissé l'appartement se dégrader. "Toutes ces histoires de champignons et de moisissure, c'est une insalubrité provoquée", soutient-il par téléphone. Quant à sa condamnation en première instance, notamment pour avoir caché l'arrêté préfectoral, il n'y voit aucun problème. "Elle est nominative, elle est adressée à moi et pas au bien", répond-il. Le second procès se jouera donc une nouvelle fois autour de cet arrêté préfectoral.

Et l'avocate d'Arnaud a un atout dans sa manche : elle veut démontrer que le propriétaire a commis un délit lorsqu'il a transformé ses caves en logement. "Ces travaux sont illégaux. Il avait déposé une déclaration préalable pour les faire en 2008 auprès de la mairie, mais elle s'est opposée à son projet. Qu'a fait ce monsieur ? Il les a faits quand même. Or, réaliser des travaux malgré un arrêté d'opposition est un délit pénal passible de 3750 euros d'amende et de dix ans de prison dans les cas les plus graves", souligne-t-elle. S'ils gagnent en appel, Arnaud et sa famille pourront enfin tourner la page de ce cauchemar immobilier.