REPORTAGE - Incendie et immeubles fragilisés : le dangereux travail des secouristes à Marseille

Autre danger : les opérations de secours se déroulent au milieu d'immeubles fragilisés et instables. À l'étroit entre les façades, les pompiers arrachent à coup de pelleteuse les morceaux de mur qui risquent de s'effondrer. Car rue Tivoli, les immeubles situés aux numéros 15 et 17 se sont écroulés. Ceux aux numéros 13 et 19 menacent de tomber à leur tour. Des bâtiments surveillés en temps réel pour évacuer les secours aux premiers frémissements qui doivent mener un travail de titan : "On a déjà enlevé 150 mètres cube de gravats et on estime que cela représente à peu près un tiers de ce que l'on doit réaliser", indique le commandant Laurent des marins-pompiers de Marseille.