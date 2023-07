REPORTAGE - Incendies, incivilités : la Garde républicaine à cheval repart en patrouille

Pas de doute, le cheval est bien le meilleur moyen de briser la glace. Sarah est gendarme tout près d'ici. Maxence et ses chevaux, eux, arrivent de Paris. Ils font partie de la Garde républicaine et suscitent attroupement ainsi que curiosité. Des chevaux imposants, entre 1,65 m et 1,80 m. Ces animaux sont parfaitement adaptés pour surveiller ce site qui attire 400.000 visiteurs l'été et pour arpenter les petits chemins du lac du Salagou. "C'est ce qui permet d'aller partout et de voir plus haut, puis de voir un peu plus loin", décrit une gendarme dans la vidéo en tête de cet article.