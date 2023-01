VIDÉO - Braquages : les boutiques de téléphones plus que jamais dans le viseur

Dans cette zone commerciale de Haute-Savoie, une boutique fait l'objet de toutes les convoitises des voleurs. Ce n'est pas une banque ou une bijouterie, mais un magasin de téléphones, cambriolé trois fois en un peu plus d'un an. "Je comprends qu'avec les téléphones de maintenant, ça tente les cambrioleurs. Quand on voit que ça vaut 1400 euros...", commente un client dans la vidéo de TF1 ci-dessus. Notre équipe n'a pas pu filmer à l'intérieur du commerce, mais a constaté que, conscient d'être devenu une cible privilégiée, il possédait des caméras de surveillance et un vigile.