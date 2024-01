VIDÉO - Niort : comment un détenu a (presque) réussi à s’évader... grâce à une fourchette

Un détenu de la maison d'arrêt de Niort est jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate après une étonnante tentative d'évasion. Mardi soir, il est parvenu à s'extraire de sa cellule grâce à une simple fourchette. Mais son plan a tourné court, comme vous le raconte le JT de TF1.

Il a tenté de se faire la belle avec une méthode pour le moins... artisanale : former une ouverture dans le mur de sa cellule avec une simple fourchette. Mais le plan de ce détenu, emprisonné à la maison d’arrêt de Niort (Deux-Sèvres), située en plein centre-ville, ne s’est pas passé sans accro.

Avec son ustensile en métal, l'homme, né en 1991 selon nos informations, a gratté pendant deux jours le mur qui donne sur l'extérieur de la prison. À force, il a réussi à déceler une pierre, puis deux, puis trois, et à sortir mardi soir. Mais sur le toit, il a été refréné par les barbelés et rattrapé par un gardien. Ce sont les autres détenus qui ont entendu taper et creuser qui ont donné l’alerte.

Classée monument historique, la maison d'arrêt de Niort, construite au du XIXe siècle, a été rénovée à l’intérieur il y a deux ans. Mais selon un syndicat pénitentiaire sollicité par TF1, il reste une faille de sécurité. "C’est un établissement qui est vétuste. Les murs extérieurs méritent aussi d’être restaurés, au même titre que l’intérieur", assure Joseph Paoli, secrétaire général national adjoint du Syndicat Pénitentiaire des Surveillants, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Ce détenu audacieux, mis en cause dans plusieurs dossiers, notamment des faits d’extorsion sur personne vulnérable et de séquestration, devait être jugé ce vendredi à 13h30 en comparution immédiate. Il doit également répondre d'avoir été en possession d'un téléphone et d'avoir violenté un surveillant. Il risque jusqu'à trois ans de prison, et 45.000 euros d'amende.

C'est loin d'être la première fois qu'une telle évasion rocambolesque se produit en France. Exemple récent dans ce reportage du 20H de TF1 : en octobre dernier, dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain (Nord), deux jeunes détenus s'étaient servis de lames de scies pour limer les barreaux de leurs cellules, avant d'utiliser des draps pour s'échapper. Si cette fois-ci, ils avaient réussi à se faire la belle, leur cavale avait tourné court dès le lendemain.