Un vaste réseau de démarchage frauduleux en lien avec l'énergie a été démantelé ce lundi. Les escrocs opéraient dans plusieurs départements du nord de la France et soutiraient les coordonnées bancaires et les signatures de particuliers. Au total, 3 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis, comme le raconte une équipe du 20H de TF1.

Traumatisée, Marjorie peine encore à trouver les mots pour raconter sa mésaventure. "J'ai peur que ça me foute dans le pétrin, que je me retrouve avec des grosses sommes sans pouvoir être remboursée", explique-t-elle. Le 3 juin dernier, il est environ 16 heures quand un homme se présente sur le palier de son appartement. Il lui propose des offres très alléchantes pour faire baisser sa facture d'électricité. "Il m'a demandé si je voulais faire des économies, je lui ai dit que j'étais intéressée, relate la femme dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. C'est toujours bon à prendre, surtout en fin d'année."

Un préjudice de plusieurs dizaines de millions d'euros

L'homme lui propose une carte. "Il me mettait en confiance, je ne me suis pas méfiée une seule seconde", soutient aujourd'hui Marjorie. Le piège s'est alors refermé. Cette femme a été victime d'une escroquerie. La semaine dernière, un vaste réseau de fraude au démarchage a été démantelé en Normandie. Plusieurs centaines de victimes ont été recensées. Sur des forums spécialisés sur la détection de ce type de malversation, des internautes victimes s'insurgent de ces procédés. "Arnaque ! Se fait passer pour EDF !" ; "J'ai donné mes infos ! Pfff je le sentais en plus... Je me sens idiote purée !" ; "Honte à vous sérieusement !"... De nombreux messages de ce type témoignent de l'ampleur du phénomène.

Le préjudice de l'arnaque est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. La société en cause est domiciliée dans un immeuble de Rouen (Seine-Maritime). Un salarié d'une autre entreprise voisine de cette adresse, rencontré par notre équipe, a échangé avec certaines victimes présumées de l'arnaque. "Il y a des gens qui venaient dans l'immeuble au moins deux ou trois fois par semaine, explique-t-il. Ils venaient demander comment cela se faisait qu'ils étaient prélevés. Mais ici, il n'y a qu'une boîte aux lettres..."

Notre équipe a tenté de joindre à plusieurs reprises la société. Mais personne n'a répondu à nos sollicitations. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes sont parvenus à démanteler ce réseau très structuré. "Lors des investigations, nous avons identifié trois sociétés, qui pilotaient une dizaine d'agences, principalement situées sur la moitié nord de la France", souligne le colonel Thierry Jourdren, commandant de la section de recherches de Rouen. L'enquête est toujours en cours. Les victimes peuvent toujours se signaler auprès des autorités.