REPORTAGE - "On a été oubliés" : quatre mois après l'incendie à Vaulx-en-Velin, le désarroi des sinistrés

Les rescapés veulent aussi comprendre comment leur hall d’immeuble a pu devenir un point de deal, occupé par des squatteurs. Aujourd'hui, son entrée est gardée par un agent de sécurité, mais le trafic n’a pas cessé dans la rue. Anissa, rescapée, elle-aussi, dort sur le canapé de son logement provisoire. Elle raconte que la vie dans l'immeuble était devenue impossible. "L'immeuble était dégradée, on n'avait plus de solutions. Il y avait beaucoup de copropriétaires qui ne voulaient plus payer parce que justement, on ne voulait plus continuer de vivre dans ces conditions. Personne ne nous a tendu la main", reconnait-elle.

Chauffage d’appoint utilisé par les squatteurs ou mégots de cigarettes, plusieurs hypothèses sont privilégiées. Quatre mois après le drame, l’origine du feu est toujours inconnue, selon le parquet de Lyon.