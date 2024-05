Un vase Ming d'une valeur de 20 millions d'euros a été volé en avril dans un musée en Belgique… Avant d’être retrouvé le 28 mai sur un parking à Roubaix (Nord). Les malfaiteurs pensaient y récupérer une rançon, mais ce sont les policiers qui les attendaient.

C’est une jarre à vin impériale qui a traversé cinq siècles d’histoire. Un vase exceptionnel, datant de la dynastie Ming (1368-1644), considérée comme le troisième âge d’or de la Chine, qui avait fini par se retrouver exposé, intact, dans le musée royal de Mariemont, en Belgique. Jusqu’à la nuit du 20 avril. "Vers 4h du matin, trois individus sont entrés par effraction. Ils savaient exactement où aller et l’ont dérobé en quelques minutes, raconte à TF1, dans le reportage du JT en tête de cet article, Richard Veymiers, directeur général de l’institution. On a une double alarme qui a fonctionné, on a capté des images qu’on a transmises à la police, on a des gardiens qui ont suivi leurs procédures, mais avec ce genre de cambriolages, il n’y a rien à faire."

Incroyable ! Le récit est digne de nos meilleures séries Bénédicte Linard, ministre de la Culture de Belgique francophone

Dans cette histoire, les voleurs ont commis une erreur majeure : demander une rançon de 2 millions d’euros au musée. Aussitôt, les forces de l’ordre se mettent à leur recherche et l’enquête les mènent dans l’Hexagone, à Roubaix (Nord). Un dispositif digne des plus grands polars, mené en France par la Brigade de recherche et d'intervention et la brigade de répression du banditisme de Lille, se met alors en place. Le conservateur du musée donne rendez-vous sur un petit parking ce mardi 28 mai, et s’y rend seul, muni d’un sac contenant les millions en liquide. Deux hommes d’une vingtaine d’années arrivent à leur tour en voiture… Et se retrouvent instantanément encerclés par une quarantaine de policiers en civil.

Une poignée de secondes plus tard, le précieux vase en porcelaine chinoise du XVIe siècle est récupéré, à quelques mètres de là. Au même moment, quatre autres personnes sont arrêtées en France et en Belgique, toutes de nationalité française et déjà connues des services de police. Une "issue inespérée" et un "véritable exploit", selon Richard Veymiers, qui ne s’attendait pas à ce que l’on retrouve aussi rapidement ce trésor d’une "valeur historique et patrimoniale inestimable".

"Ils sont allés dans un musée spécifiquement pour y voler la pièce maîtresse, qui est quand même estimée à plus de 20 millions d’euros. Tout ça, forcément, plus la demande de rançon, ça veut dire qu’il y a toute une logistique derrière. Il y a vraiment un caractère organisé, on est sur une équipe qui est structurée et qui a des idées pour la suite. On est, très clairement, dans la criminalité organisée", indique à TF1 Suzanne Moser, la cheffe du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord.

Le vase orné de poissons et de plantes aquatiques multicolores, placé "sous scellé dans un local hautement sécurisé", sera remis au musée royal "dans les jours à venir". L’institution se prépare d’ailleurs déjà à présenter à ses visiteurs cette histoire rocambolesque dans ses allées. "Cette œuvre raconte des choses sur les peuples qui l’ont fabriquée, explique l’historienne Lyce Jankowski, spécialiste des arts extra-européens, qui s'y attelle. Et maintenant, cet épisode fait partie de l’histoire de la jarre."