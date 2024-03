VIDÉO - La Courneuve : les images de l'attaque du commissariat aux mortiers d'artifice

Dimanche soir, le commissariat de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a été la cible de mortiers d'artifice. Des tirs en réaction à la mort d'un jeune homme de 18 ans, tué lors d'une collision avec une voiture de police. Le JT de TF1 vous montre les images.

Pendant près de quinze minutes dimanche soir, des mortiers d'artifice sont tirés sans interruption en plein centre de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Leur cible : le commissariat de police. À l'origine de ces tirs, une cinquantaine d'individus cagoulés et habillés en noir. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, que montre la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, on voit un homme jeter un cocktail Molotov sur le bâtiment. Des poubelles sont également incendiées.

Les policiers qui se trouvent alors à l'intérieur du commissariat donnent l'alerte. Rapidement, leurs collègues interviennent, appuyés par la BAC de Seine-Saint-Denis et de Paris. Neuf personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Selon la police, les auteurs se sont organisés via une messagerie cryptée à la suite du décès d'un homme de 18 ans quatre jours plus tôt, percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer.

La sécurité du commissariat rehaussée

Ce lundi matin, le commissariat porte les marques des violences de la veille. Certains habitants expriment leur incompréhension et leur mécontentement. "Ça ne sert à rien de se venger parce que de toute manière, ils vont faire des dégâts à droite et à gauche et malheureusement, ça ne ramènera pas la personne qui est décédée", estime une femme face à notre caméra. "C'est nous" qui allons payer les dégâts, ajoute une autre.

Le préfet de police de Paris, qui s'est rendu sur place dans la matinée, a annoncé un dispositif de sécurité supplémentaire. "Nous allons sécuriser le commissariat de La Courneuve, la ville de La Courneuve, dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune", a indiqué Laurent Nuñez. Une enquête est en cours. Des experts ont déjà procédé à des relevés d'empreintes sur les lieux.