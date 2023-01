VIDÉO - La crêperie sent trop... la crêpe : les restaurateurs attaqués et le voisin incommodé témoignent

Dans la petite station balnéaire d'Erquy, réputée pour ses nombreuses crêperies et située à deux pas du grand parking du cap d’Erquy, un des sites touristiques les plus visités en Bretagne, la nouvelle surprend. "Pourtant ça sent bon moi, je trouve, ça aide à avoir envie de manger", plaisante un couple rencontré au bord de la mer. "On voit ça un peu partout maintenant, quand les gens viennent à la campagne, ils ne veulent pas que ça sente les vaches", déplore-t-il encore. De leur côté, Alexandre et Marlène ont lancé une pétition de soutien en ligne. En une semaine, elle a déjà atteint plus de 30.000 signatures.