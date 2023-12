VIDÉO - Home-jackings : des exécutants "de plus en plus jeunes"

Le gardien remplaçant du PSG, Alexandre Letellier, sa femme et ses deux enfants ont subi un violent home-jacking dans la nuit du lundi 18 décembre. Cette pratique est malheureusement très répandue. Selon nos informations, 482 cas ont été recensés en France durant l'année 2022.

Quelques minutes qui, souvent, traumatisent pour toute la vie. Le home-jacking, dérivé de l’expression car-jacking, consistant à dérober les occupants d’une voiture bloquée à l’arrêt, désigne une nouvelle forme de cambriolage très en vogue, dont la singularité repose sur la présence des habitants à leur domicile pendant le vol. Une technique de séquestration qui vise surtout les célébrités et les sportifs, mais pas que. Dernières victimes en date : Alexandre Letellier, gardien de but remplaçant du PSG, sa compagne et leurs deux enfants âgés de 2 et 6 ans, dans la nuit du lundi 18 décembre.

Le footballeur professionnel avait pourtant aperçu par la fenêtre, vers 2h du matin, les quatre intrus dans son jardin. Il avait même appelé la police avant que ceux-ci ne pénètrent dans sa maison et ne coupent les communications. Mais ils sont parvenus, le temps de l'arrivée des forces de l’ordre, à rassembler la famille dans une seule pièce. Les malfrats les ont menacés de mort avec un couteau, l’épouse du joueur recevant même un coup de poing au visage tandis qu’elle tenait dans ses bras son plus jeune enfant. Ils sont repartis rapidement, avec argent et bijoux, suivant un mode opératoire classique. Trois des auteurs présumés ont été interpellés alors qu’ils sautaient d’un balcon pour prendre la fuite : deux mineurs et un adulte.

"Des personnes très agiles, très habiles, et qui vont très vite"

"Ce sont des réseaux structurés, explique à TF1 Me Mary Krief, avocate qui défend en ce moment plusieurs victimes. Il y a un individu qui commandite quel immeuble ou quel appartement, et vous avez des exécutants, qui sont de plus en plus jeunes. En général, ce ne sont pas des primo-délinquants et ce sont des personnes très agiles, très habiles, et qui vont très vite." Le nombre d'home-jackings est stable ces dernières années. En 2022, on en recensait 482 (contre 497 en 2021), dont 337 rien qu’en région parisienne, soit presque un par jour. L’année 2023 s’inscrit dans cette tendance, selon le service police-justice de TF1/LCI.

Bien qu’ils préoccupent les autorités, notamment en raison de leur médiatisation, ces cambriolages d’un genre particulier ne sont pas clairement définis dans le droit pénal français. Les avocats et les policiers demandent qu’ils le soient, pour être davantage sanctionnés. Afin d'éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de prendre garde à ce que l’on montre sur les réseaux sociaux, mais aussi de fermer l’ensemble des portes, volets et fenêtres à la tombée de la nuit, même en cas de forte chaleur. Enfin, si un système d’alarme avec télésurveillance est jugé peu efficace par les forces de l’ordre, il est à noter qu'une simple lumière allumée peut, le cas échéant, suffire à dissuader des intrus.