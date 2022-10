REPORTAGE - Meurtre de Lola : le village familial de Fouquereuil sous le choc

Le couple avait quitté la commune pour partir vivre à Paris il y a quinze ans, mais il revenait régulièrement sur place avec Lola, pour rendre visite aux grands-parents, toujours installés dans le village. Les habitants décrivent la famille comme très réservée. "Ce sont des personnes très discrètes. Je vis depuis longtemps à Fouquereuil, ils n'habitent même pas à 200 mètres de chez moi, et on ne les a pas beaucoup vus dans la commune", explique l'une d'entre eux. "On dit toujours que ça arrive chez les autres, mais quand ça arrive chez soi, cela entraîne beaucoup d'émotion", ajoute la jeune femme.