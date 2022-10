Meurtre de Lola : "Même s'il s'agit a priori d'un acte isolé, il est impossible de ne pas avoir peur"

Dans le quartier, on ne parle que de ça. Depuis vendredi, dans le secteur du collège Georges Brassens, rue Erik Satie dans le 19e, où la victime était scolarisée, le nom de Lola est dans toutes les conversations. Désormais, la tristesse et la colère ont bien souvent laissé la place à la peur, notamment pour les parents et grands-parents du quartier qui craignent pour les leurs.

"On le voit bien depuis ce meurtre horrible, les habitudes ont changé dans le quartier. Dès qu'ils le peuvent, les parents sont aux côtés de leurs enfants. Et lundi, ils étaient très nombreux à les avoir accompagnés au collège, comme pour les protéger", explique à TF1info David, père de famille domicilié à quelques mètres de la résidence Manin, où l'adolescente de 12 ans a été violée et tuée.

"Même s'il s'agit a priori d'un acte isolé, il est impossible de ne pas avoir peur, nous confie Sabine, une maman. Si une personne est capable de commettre un acte aussi horrible, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres ? Des personnes marginalisées, des fous, des drogués, ce n'est pas ce qu'il manque dans le quartier".