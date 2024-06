Le 14 mai dernier, un commando lourdement armé attaquait le convoi pénitentiaire transportant Mohamed Amra. Un mois après cette opération meurtrière, le fugitif reste introuvable. Le JT de TF1 se penche sur le travail de l'ombre des enquêteurs.

C’est la dernière fois qu’on le voit avant qu’il ne disparaisse, sur les images de vidéosurveillance du péage d'Incarville (Eure). Le 14 mai dernier, baskets blanches aux pieds, Mohamed Amra s’évade de son convoi grâce à un commando armé et très bien renseigné. Les hommes venus le libérer tueront de sang-froid deux agents pénitentiaires. Un mois plus tard, Amra et ses complices restent introuvables. Leurs traces se perdent dans la région de Rouen, à une trentaine de kilomètres au sud de la scène de crime. Deux voitures brûlées y ont été découvertes par les enquêteurs.

Pour mieux cerner la personnalité du fugitif, les policiers ont réétudié une par une les discussions qu’Amra avait au téléphone en détention. Un micro avait été placé dans sa cellule. Le caïd y apparaît souvent comme un trafiquant assoiffé d'argent, qui menace de mort le moindre rival. "Je ne suis pas une assistante sociale", dit-il lors de l'un de ces échanges, restitués dans le reportage du JT de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Je vais vous faire du mal", "je vais vous choquer, je suis plus fou que vous !", ajoute-t-il par ailleurs.

Dans les écoutes captées depuis sa cellule, Mohamed Amra apparaît comme un caïd assoiffé d'argent. - TF1

Les investigations menées depuis l'évasion d'Amra donnent le vertige. La police judiciaire (PJ) opère discrètement ces dernières semaines, dans l'ombre. Objectif : remonter centimètre par centimètre le fil qui mènera jusqu’au commando. "60 policiers travaillent 24 heures sur 24 pour les retrouver, confie un enquêteur. C'est un travail de titan, où le moindre petit détail compte." Les autorités continuent donc de placer sur écoute des dizaines de lignes téléphoniques. Des heures de vidéosurveillance ont également été décortiquées, image par image. D'innombrables scellés ont aussi été analysés, à la recherche de la moindre empreinte digitale ou d'une trace ADN.

La PJ reste convaincue qu’Amra et ses complices commettront tôt ou tard une erreur, ce qui signera alors la fin probable de leur cavale. Fin mai, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait indiqué avoir confié une enquête à l'Inspection générale de la justice sur cette affaire. "J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations", avait ainsi promis le garde des Sceaux devant les sénateurs.