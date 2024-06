Des enfants, mais aussi des adultes, ont été intoxiqués par une substance inconnue à Fère-Champenoise, dans la Marne. Douze nouvelles personnes, dont neuf enfants de maternelle, ont ressenti de nouveaux symptômes ce jeudi. Le mystère reste entier malgré les capteurs installés il y a une dizaine de jours.

Va-t-on enfin percer le mystère à Fère-Champenoise (Marne) ? Ce jeudi matin, neuf enfants ont de nouveau été intoxiqués. "Ils sont venus jouer dans un jardin d'enfants, ils sont repartis un peu sur le terrain d'entrainement et, après, ils rentraient en salle de classe à la maison des associations où ils sont scolarisés depuis la fermeture des écoles. On n'a aucune réponse à apporter aux parents. Ce n'est pas simple", explique Michel Vincent, policier municipal, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Une nouvelle zone touchée

Ces cas sont des nouvelles intoxications concernant cette fois des élèves de 5 à 6 ans. Avant, les malaises avaient tous lieu dans le même périmètre. Mais là, une nouvelle zone a été touchée autour de la maison des associations. "Il y a eu des personnes qui étaient sous oxygène. Je crois qu'il y en a qui ont mal à la tête", raconte Mila, 8 ans.

Comme il y a trois semaines, les enfants et trois accompagnateurs souffrent aussi de nausées et de démangeaisons. Deux écoles ont été fermées. Les tests de l'air se sont multipliés, mais il n'y a toujours aucune explication. "Nous, les parents, on est inquiets aussi. Il faut bien que ça s'arrête parce que ça fait quand même un petit moment", admet un père de famille. "Je me questionne beaucoup. Est-ce que c'est la main de l'homme ? Comme on n'a pas de réponse, il y a quand même l'inquiétude qui grimpe un petit peu", renchérit une maman.

Un temps suspecté, le monoxyde de carbone et l'acétylène ont été mis hors de cause. Aujourd'hui, chacun, comme le maire, y va de sa théorie. "Il y a un phénomène météorologique parce qu'on s'aperçoit que c'est dans des périodes assez pluvieuses que ça ressort peut-être du sol", suppose Gérard Gorisse. "Ce matin, des prélèvements ont pu être effectués de façon quasi synchrone. Les résultats seront connus durant le week-end", assure de son côté Henry Prévost, le préfet de la Marne.

Ce soir, les enfants de Fère-Champenoise sont sortis de l'hôpital. Certains adultes intoxiqués il y a trois semaines ressentent toujours une fatigue inhabituelle.