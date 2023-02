REPORTAGE - Immersion avec les policiers d'élite de la CRS 8

L'unité est intervenue dans une cité de la ville pour une opération coup de poing dans un salon de thé, identifié comme lieu de trafic. Les CRS se positionnent à l'entrée, tous les clients sont contrôlés et une saisie de stupéfiants est réalisée. Les policiers nîmois, faute de moyens suffisants, n'avaient jamais pu entrer à l'intérieur de ce café. Avec le renfort des CRS, le point de deal a pu être entièrement fouillé.

"Il y a cent personnes à l'intérieur. S'ils veulent bouger, c'est compliqué. Nous, on arrive, ça bouge plus. On est tous équipés en noir, les casques d'intervention, nos cagoules... déjà, il y a un effet dissuasif sur l'intervention", explique le capitaine de la Compagnie dans le reportage TF1 en tête de cet article. À Nîmes, les CRS resteront trois jours, avec comme mission principale, celle d'éviter un nouveau règlement de compte.

Une fois le calme revenu, les policiers retournent à la base de la Compagnie 8. Pour pouvoir intervenir partout en France sur les situations les plus critiques, ces policiers s'entrainent tous les jours. En maintien de l'ordre, ils doivent apprendre à affronter les manifestants les plus violences, comme les Blacks blocs ou savoir détruire une barricade en quelques minutes.

"On s'est rapidement rendu compte que la mobilité et le fait de vouloir aller au contact de l'adversaire, le désorientait et le déséquilibrait. Donc pour nous, c'est devenu une réelle force", détaille le commandant Jean-Louis Sanchet.