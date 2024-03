Vidéosurveillance, antivols, patrouilles : les pharmacies de Dunkerque face à de mystérieux cambriolages

Depuis plusieurs semaines, les pharmaciens de Dunkerque font face à une hausse inquiétante des cambriolages. Les vols se déroulent toujours pendant la nuit, parfois pour quelques dizaines d'euros seulement. De nombreuses officines ont décidé de s'équiper en conséquence.

La pharmacie de Justine Lepoutre a subi deux cambriolages le mois dernier. Le vol est toujours commis par le même individu pendant la nuit. En quête d'argent liquide, le voleur dérobe les 140 euros de la caisse. "Je me dis, c'est une angoisse supplémentaire. D'autant plus, quand on est de garde, on est quelques fois seule dans la pharmacie le soir. C'est angoissant", explique la pharmacienne.

Des vols parfois en plein jour

Les quatre pharmacies du quartier sont concernées par ces vols à répétition. Une enquête a été confiée à la police de Dunkerque. Les patrouilles ont été renforcées. "On a demandé aux effectifs habituels de faire des passages supplémentaires aux abords des pharmacies aux heures d'infractions, en fait, le soir", indique le Brigadier-chef Michaël, officier de police judiciaire. Des cambriolages par effraction ont lieu la nuit ou en plein jour. Les images de la vidéosurveillance l'attestent : certains se lancent en étant au milieu des clients, à l'image d'un homme qui ce jour-là dévalise plus de 2000 euros de produits cosmétiques.

Pour stopper ces vols à l'étalage récurrents dans sa pharmacie, Pierre Vuillermet a dépensé plus de 8000 euros dans la vidéosurveillance. Des antivols sont aussi placés sur les produits les plus coûteux, et un système d'intelligence artificielle aide à repérer les gestes suspects. Il estime que ses précautions lui ont permis de diminuer de trois-quarts les vols quotidiens.