Ces dernières semaines, la marine française a intercepté trois cargaisons de drogue dans les Antilles. Les trafiquants d'Amérique du Sud n'arrivent plus à écouler leur cocaïne eux États-Unis. Ils cherchent donc de nouveaux marchés, comme l'explique le reportage du 20H de TF1.

Des saisies qui s'accumulent. Le 22 mai dernier, un navire de pêche sans pavillon a été arraisonné en pleine nuit à environ 1000 kilomètres au sud-est de la Martinique, pisté par un hélicoptère et une frégate de la marine française. À peine montés à bord, les militaires ont interpellé les cinq occupants, comme le montrent les images infrarouges diffusées dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus.

Les militaires ont alors procédé à la saisie de 1472 kg de cocaïne. C'est la troisième prise d'ampleur en un mois dans les Antilles. Le 27 mai dernier, les Forces armées aux Antilles (FAA) avaient annoncé la saisie deux semaines plus tôt de 2,4 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche vénézuélien au nord-est des côtes martiniquaises. Dix jours auparavant, ce sont 1200 kg qui avaient été retrouvés sur un voilier. Comment expliquer ce phénomène ?

Les trafiquants vendent moins aux États-Unis

Il y a deux raisons principales à cela : une augmentation de la production de cocaïne en Amérique du Sud et un changement de destination. En effet, les trafiquants n'arrivent plus à écouler leurs marchandises aux États-Unis où cette drogue est progressivement remplacée par les opioïdes. Les usagers se tournent notamment vers le fentanyl, un puissant opiacé au départ prescrit comme analgésique, aux effets puissants, et hautement addictif.

Les dealers doivent donc rediriger la production de cocaïne vers l'Europe en la faisant partir des Antilles. "Les Antilles sont finalement au plus près des pays producteurs. Ces pays exportent 2300 tonnes de cocaïne par an, ce qui est une quantité extrêmement importante", expliquait au micro de TF1 le colonel Marie Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'un de nos précédents reportages sur le sujet.

En 2023, les autorités avaient saisi onze tonnes de cocaïne dans les Antilles. Elles en sont déjà à plus de 20 tonnes récoltées sur les cinq premiers mois de l'année. "On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais eu des saisies de cette ampleur", affirme Clarisse Taron, procureure de la République de Martinique, dans le reportage de TF1 ci-dessus. Avant d'ajouter : "On faisait des saisies plutôt de 400 ou 600 kg, de façon assez courante. Là, depuis le début de l'année, ce sont toujours des quantités de plus d'une tonne, quasiment."

Des embarcations plus discrètes

Dans l'Hexagone, les autorités sont sur le qui-vive. Aidés par les services de renseignements étrangers, les douaniers ne surveillent plus seulement les porte-conteneurs, mais aussi des bateaux plus petits et plus discrets, comme ce voilier arraisonné le 23 mai dernier dans le golfe de Gascogne, incendié par les trafiquants avant leur arrestation. L'embarcation de 14 mètres de long, battant pavillon polonais, transportait 400 kg de cocaïne.

Pour Jérôme Sentenac, chef du pôle stratégie de l'Office antistupéfiants, cité par Le Monde, l'utilisation par les trafiquants de plus petites embarcations que les porte-conteneurs traditionnels témoigne "d'une stratégie d'adaptation des groupes criminels" qui consisterait à "assurer la transmission des cargaisons de cocaïne en haute mer en évitant les grands ports les plus surveillés".